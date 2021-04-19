36 команд без групп: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

Все сыграют как минимум по 10 матчей

  • 19.04.2021 13:21
  • 6758 просмотров
  • 14 комментариев
36 команд без групп: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Президент УЕФА Александер Чеферин

УЕФА одобрил серьезную реформу Лиги чемпионов и увеличил количество участников с 32 до 36 клубов.

Реформа формата главного турнира Европы вступит в силу в новом трехлетнем цикле, начиная с сезона 2024/25. Больше не будут формироваться группы, и все команды выступят в едином пуле.

Каждая из 36 команд сыграет 10 матчей с разными соперниками, которые будут выбираться по так называемой «швейцарской системе», применяемой в шахматах.

В каждом туре команда получит в соперники клуб с таким же (или близким) количеством набранных очков, причем дважды против одного и того же соперника играть нельзя.

8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано увеличение доходов.

Напомним, ранее 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.

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Источник — Deutsche Welle

(26 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2021 14:46
    -1
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:51
    Юристы говорят, что на стороне УЕФА все права. Куда поезд ушел, в суд? Это то, что нас ждет ближайшие месяцы - грызня в судах, медиа и соцсетях. И никакого футбола..
    Какие могут быть права у таких общественной организации как ФИФА и УЕФА? Правила, которые они сами для себя придумали? Я всегда балдел от угроз этих организаций, когда к какой либо стране начинали прессовать проворовавшихся президентов национальных футбольных федераций (Грузия, Польша, Австралия, Украина и многие африканские страны), мысль у них была хорошая - создать государство (футбольное) в государстве.Я вседа был уверен, что найдутся люди, которые поставят в рамки закона этих воров и мошенников из ФИФА и УЕФА, организаций, которые давно себя изжили, яркий пример тому - наша УАФ, где пригрелись мошенники и бандиты, типа павелки и костюченка. Народ мог их давно снести и забыть, так нет, УЕФА за них горой - не сметь, это наши люди!
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.04.2021 14:19
    +1
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:51
    Юристы говорят, что на стороне УЕФА все права. Куда поезд ушел, в суд? Это то, что нас ждет ближайшие месяцы - грызня в судах, медиа и соцсетях. И никакого футбола..
    При таких вливаниях денег и уровню бизнесс играков.
    Вы правда считаете что они это все вечероком по пьяне заумутили под бакальчик пива? А не продумав все юридические нюансы зарание?
    Да.. возможно УЕФА найдет за что зацепится, но имхо этот шанс не велик.. Понятно что год-два будут срачи, суды и т.п. Но жребий брошен
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 14:19
    +3
    Может открою для кого-то Америку, но самая большая и платежеспособная аудитория в телетрансляциях ЛЧ это азиаты (прежде всего Китай), потом идет западная Европа (та же Англия Испания), а на третьем месте США.
    И если с Европой все и так понятно, то условный Ли Ю из Китая или Джон Хансен из США будут смотреть а главное ПЛАТИТЬ за Милан - Арсенал, а не за Ростов - Славия!
    Причем Милан - Арсенал, будут покупать независимо от результатов и уровня этих команд, так как это уже бренд, который продает себя сам!
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 19.04.2021 14:10
    -2
    APL, 19.04.2021 13:42
    І яку цікаво???? Там де будуть грати пару мажорів???? Я думаю якщо суперліга не знайде компромат з УЄФА і ФІФА не один тренер і гравець залише так званих "грандів"
    Да. Они могут позволить себе скупать всё лучшее и показывать лучшее шоу. Сейчас оно бывает по сути раз в год когда ЛЧ выходит на чвертьфиналы и дальше, а так стабильно весь год игры лучших с лучшими.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 14:07
    +2
    Kevko, 19.04.2021 14:01
    Похоже, что поезд ушел. Слишком долго монополист-УЕФА не занимался серьезным реформированием. Интересы клубов резко разбалансировались. Родилась новая бизнес-идея, под нее создали новую бизнес-организацию, которая стала конкурентом УЕФА. Последняя в панике. Но уже поздно. Переферия Европы, в т,ч, украинские клубы, существенно проиграют финансово. Для них это серьезный вызов
    «Некоторые из так называемых топ-клубов – просто машины по сжиганию денег из-за плохого менеджмента. Эти клубы будут жечь деньги, как жгли в последние 10 лет. Если бы я был инвестором, то задумался, а точно ли это правильные партнеры», – директор Бундеслиги Кристиан Зайферт.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 19.04.2021 14:01
    +1
    Похоже, что поезд ушел. Слишком долго монополист-УЕФА не занимался серьезным реформированием. Интересы клубов резко разбалансировались. Родилась новая бизнес-идея, под нее создали новую бизнес-организацию, которая стала конкурентом УЕФА. Последняя в панике. Но уже поздно. Переферия Европы, в т,ч, украинские клубы, существенно проиграют финансово. Для них это серьезный вызов
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 13:55
    +6
    Я жду рішучих дій від УЄФА, бан всім футболістам і тренерам, рефері та всім хто їм помагає, цікаво буде на ЄВРО подивитись (в нас поки -мінус Зінченко)
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 19.04.2021 13:53
    +5
    Игорь Петров, 19.04.2021 13:48
    Ребята, поздно, с созданием Суперлиги поезд ушёл , практически все финансовые потоки перетекут туда, там продукт гораздо смотрибельный будет. Что самое интересное, это теперь все меняет в философии многих клубов, Суперлига при больших финансовых возможностях начнёт скупать все самое талантливое и перспективное, на примере Шахтера это выглядит очень прагматично, можно за приличные деньги продавать Тете и Соломона, т к в для попадания в лигу чемпионов нет смысла рвать жилы, турнир в финансовом плане теряет на несколько порядков свою привлекательность, приобретать за относительно небольшие деньги молодые таланты, за год-два их раскручивать и опять продавать. Нормальный бизнес, тем более он в клубе раскручен, а новая лига даёт новые возможности.
    ага арсенал-ливерпуль 4 раза за февраль конечно смотрительнее псж или боруссии
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:51
    +4
    Игорь Петров, 19.04.2021 13:48
    Ребята, поздно, с созданием Суперлиги поезд ушёл , практически все финансовые потоки перетекут туда, там продукт гораздо смотрибельный будет. Что самое интересное, это теперь все меняет в философии многих клубов, Суперлига при больших финансовых возможностях начнёт скупать все самое талантливое и перспективное, на примере Шахтера это выглядит очень прагматично, можно за приличные деньги продавать Тете и Соломона, т к в для попадания в лигу чемпионов нет смысла рвать жилы, турнир в финансовом плане теряет на несколько порядков свою привлекательность, приобретать за относительно небольшие деньги молодые таланты, за год-два их раскручивать и опять продавать. Нормальный бизнес, тем более он в клубе раскручен, а новая лига даёт новые возможности.
    Юристы говорят, что на стороне УЕФА все права. Куда поезд ушел, в суд? Это то, что нас ждет ближайшие месяцы - грызня в судах, медиа и соцсетях. И никакого футбола..
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 19.04.2021 13:48
    -5
    Ребята, поздно, с созданием Суперлиги поезд ушёл , практически все финансовые потоки перетекут туда, там продукт гораздо смотрибельный будет. Что самое интересное, это теперь все меняет в философии многих клубов, Суперлига при больших финансовых возможностях начнёт скупать все самое талантливое и перспективное, на примере Шахтера это выглядит очень прагматично, можно за приличные деньги продавать Тете и Соломона, т к в для попадания в лигу чемпионов нет смысла рвать жилы, турнир в финансовом плане теряет на несколько порядков свою привлекательность, приобретать за относительно небольшие деньги молодые таланты, за год-два их раскручивать и опять продавать. Нормальный бизнес, тем более он в клубе раскручен, а новая лига даёт новые возможности.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 19.04.2021 13:45
    0
    APL, 19.04.2021 13:42
    І яку цікаво???? Там де будуть грати пару мажорів???? Я думаю якщо суперліга не знайде компромат з УЄФА і ФІФА не один тренер і гравець залише так званих "грандів"
    Я думаю что все не зря и наперед просчитано как разобраться с уефа
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 13:42
    +8
    Alexey Antonenko, 19.04.2021 13:38
    Как интересно...Посмотрю суперлигу лучше
    І яку цікаво???? Там де будуть грати пару мажорів???? Я думаю якщо суперліга не знайде компромат з УЄФА і ФІФА не один тренер і гравець залише так званих "грандів"
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 19.04.2021 13:41
    +1
    Кажись петух кому-то в пятую точку клюнул.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 19.04.2021 13:38
    -4
    Как интересно...Посмотрю суперлигу лучше
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 13:42
    +8
    Alexey Antonenko, 19.04.2021 13:38
    Как интересно...Посмотрю суперлигу лучше
    І яку цікаво???? Там де будуть грати пару мажорів???? Я думаю якщо суперліга не знайде компромат з УЄФА і ФІФА не один тренер і гравець залише так званих "грандів"
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 19.04.2021 13:55
    +6
    Я жду рішучих дій від УЄФА, бан всім футболістам і тренерам, рефері та всім хто їм помагає, цікаво буде на ЄВРО подивитись (в нас поки -мінус Зінченко)
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 19.04.2021 13:53
    +5
    Игорь Петров, 19.04.2021 13:48
    Ребята, поздно, с созданием Суперлиги поезд ушёл , практически все финансовые потоки перетекут туда, там продукт гораздо смотрибельный будет. Что самое интересное, это теперь все меняет в философии многих клубов, Суперлига при больших финансовых возможностях начнёт скупать все самое талантливое и перспективное, на примере Шахтера это выглядит очень прагматично, можно за приличные деньги продавать Тете и Соломона, т к в для попадания в лигу чемпионов нет смысла рвать жилы, турнир в финансовом плане теряет на несколько порядков свою привлекательность, приобретать за относительно небольшие деньги молодые таланты, за год-два их раскручивать и опять продавать. Нормальный бизнес, тем более он в клубе раскручен, а новая лига даёт новые возможности.
    ага арсенал-ливерпуль 4 раза за февраль конечно смотрительнее псж или боруссии
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:51
    +4
    Игорь Петров, 19.04.2021 13:48
    Ребята, поздно, с созданием Суперлиги поезд ушёл , практически все финансовые потоки перетекут туда, там продукт гораздо смотрибельный будет. Что самое интересное, это теперь все меняет в философии многих клубов, Суперлига при больших финансовых возможностях начнёт скупать все самое талантливое и перспективное, на примере Шахтера это выглядит очень прагматично, можно за приличные деньги продавать Тете и Соломона, т к в для попадания в лигу чемпионов нет смысла рвать жилы, турнир в финансовом плане теряет на несколько порядков свою привлекательность, приобретать за относительно небольшие деньги молодые таланты, за год-два их раскручивать и опять продавать. Нормальный бизнес, тем более он в клубе раскручен, а новая лига даёт новые возможности.
    Юристы говорят, что на стороне УЕФА все права. Куда поезд ушел, в суд? Это то, что нас ждет ближайшие месяцы - грызня в судах, медиа и соцсетях. И никакого футбола..
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 19.04.2021 14:19
    +3
    Может открою для кого-то Америку, но самая большая и платежеспособная аудитория в телетрансляциях ЛЧ это азиаты (прежде всего Китай), потом идет западная Европа (та же Англия Испания), а на третьем месте США.
    И если с Европой все и так понятно, то условный Ли Ю из Китая или Джон Хансен из США будут смотреть а главное ПЛАТИТЬ за Милан - Арсенал, а не за Ростов - Славия!
    Причем Милан - Арсенал, будут покупать независимо от результатов и уровня этих команд, так как это уже бренд, который продает себя сам!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 14:07
    +2
    Kevko, 19.04.2021 14:01
    Похоже, что поезд ушел. Слишком долго монополист-УЕФА не занимался серьезным реформированием. Интересы клубов резко разбалансировались. Родилась новая бизнес-идея, под нее создали новую бизнес-организацию, которая стала конкурентом УЕФА. Последняя в панике. Но уже поздно. Переферия Европы, в т,ч, украинские клубы, существенно проиграют финансово. Для них это серьезный вызов
    «Некоторые из так называемых топ-клубов – просто машины по сжиганию денег из-за плохого менеджмента. Эти клубы будут жечь деньги, как жгли в последние 10 лет. Если бы я был инвестором, то задумался, а точно ли это правильные партнеры», – директор Бундеслиги Кристиан Зайферт.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 19.04.2021 14:19
    +1
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:51
    Юристы говорят, что на стороне УЕФА все права. Куда поезд ушел, в суд? Это то, что нас ждет ближайшие месяцы - грызня в судах, медиа и соцсетях. И никакого футбола..
    При таких вливаниях денег и уровню бизнесс играков.
    Вы правда считаете что они это все вечероком по пьяне заумутили под бакальчик пива? А не продумав все юридические нюансы зарание?
    Да.. возможно УЕФА найдет за что зацепится, но имхо этот шанс не велик.. Понятно что год-два будут срачи, суды и т.п. Но жребий брошен
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 19.04.2021 14:01
    +1
    Похоже, что поезд ушел. Слишком долго монополист-УЕФА не занимался серьезным реформированием. Интересы клубов резко разбалансировались. Родилась новая бизнес-идея, под нее создали новую бизнес-организацию, которая стала конкурентом УЕФА. Последняя в панике. Но уже поздно. Переферия Европы, в т,ч, украинские клубы, существенно проиграют финансово. Для них это серьезный вызов
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 19.04.2021 13:41
    +1
    Кажись петух кому-то в пятую точку клюнул.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 19.04.2021 13:45
    0
    APL, 19.04.2021 13:42
    І яку цікаво???? Там де будуть грати пару мажорів???? Я думаю якщо суперліга не знайде компромат з УЄФА і ФІФА не один тренер і гравець залише так званих "грандів"
    Я думаю что все не зря и наперед просчитано как разобраться с уефа
    Ссылка
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