36 команд без групп: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

УЕФА одобрил серьезную реформу Лиги чемпионов и увеличил количество участников с 32 до 36 клубов.
Реформа формата главного турнира Европы вступит в силу в новом трехлетнем цикле, начиная с сезона 2024/25. Больше не будут формироваться группы, и все команды выступят в едином пуле.
Каждая из 36 команд сыграет 10 матчей с разными соперниками, которые будут выбираться по так называемой «швейцарской системе», применяемой в шахматах.
В каждом туре команда получит в соперники клуб с таким же (или близким) количеством набранных очков, причем дважды против одного и того же соперника играть нельзя.
8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано увеличение доходов.
Напомним, ранее 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.
Источник — Deutsche Welle
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Вы правда считаете что они это все вечероком по пьяне заумутили под бакальчик пива? А не продумав все юридические нюансы зарание?
Да.. возможно УЕФА найдет за что зацепится, но имхо этот шанс не велик.. Понятно что год-два будут срачи, суды и т.п. Но жребий брошен
И если с Европой все и так понятно, то условный Ли Ю из Китая или Джон Хансен из США будут смотреть а главное ПЛАТИТЬ за Милан - Арсенал, а не за Ростов - Славия!
Причем Милан - Арсенал, будут покупать независимо от результатов и уровня этих команд, так как это уже бренд, который продает себя сам!
И если с Европой все и так понятно, то условный Ли Ю из Китая или Джон Хансен из США будут смотреть а главное ПЛАТИТЬ за Милан - Арсенал, а не за Ростов - Славия!
Причем Милан - Арсенал, будут покупать независимо от результатов и уровня этих команд, так как это уже бренд, который продает себя сам!
Вы правда считаете что они это все вечероком по пьяне заумутили под бакальчик пива? А не продумав все юридические нюансы зарание?
Да.. возможно УЕФА найдет за что зацепится, но имхо этот шанс не велик.. Понятно что год-два будут срачи, суды и т.п. Но жребий брошен
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