36 команд без групп: УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

УЕФА одобрил серьезную реформу Лиги чемпионов и увеличил количество участников с 32 до 36 клубов.

Реформа формата главного турнира Европы вступит в силу в новом трехлетнем цикле, начиная с сезона 2024/25. Больше не будут формироваться группы, и все команды выступят в едином пуле.

Каждая из 36 команд сыграет 10 матчей с разными соперниками, которые будут выбираться по так называемой «швейцарской системе», применяемой в шахматах.

В каждом туре команда получит в соперники клуб с таким же (или близким) количеством набранных очков, причем дважды против одного и того же соперника играть нельзя.

8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф. Всем клубам гарантировано увеличение доходов.

Напомним, ранее 12 грандов создали Европейскую Суперлигу.