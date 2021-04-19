Виктор ЛЕОНЕНКО: «Максимов многое дал Кулачу»

Специалист – о хет-трике форварда в ворота «Зари»

  • 19.04.2021 12:35
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Максимов многое дал Кулачу»
© Футбол 1/2/3. Владислав Кулач

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу полтавской «Ворсклы» над луганской «Зарей» (4:2) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Кулач нашел свою команду, Максимов ему многое дал и рассказал. То, что он много забивает, говорит о том, что это лучший его сезон. Дай Бог, чтобы не последний. Тут и провал «Зари», и еще два пенальти могли дать в ворота «Ворсклы». Что порадовало в «Заре»: команда проигрывала 0:4 и все равно продолжала играть в футбол. Дали бы два пенальти - было бы 4:4. А «Ворскла», судя по этой игре, просто больше хотела», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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