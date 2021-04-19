Чемпионское Динамо, никакой Шахтер, крутая Ворскла и сенсационный Минай

Самые интересные события 22-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

  • 19.04.2021 12:20
  • 1209 просмотров
  • 0 комментариев
Чемпионское Динамо, никакой Шахтер, крутая Ворскла и сенсационный Минай
© ФК Шахтер

Тур прошел под знаком украинского дерби. На «Олимпийском» сошлись «Шахтер» и «Динамо». Игра получилась бедной и на события, и на эмоции. Тем не менее, динамовцы одержали минимальную победу, которую смело можно считать чемпионской. За четыре тура до конца сезона киевляне опережают «горняков» уже на десять очков. В еще одном статусном поединке «Ворскла» уверенно переиграла «Зарю». Отметим также и синхронные победы аутсайдеров – «Львова» и «Миная» - над «Александрией» и «Десной» соответственно.  

Самострел тура

Переломный момент в матче «Львов» - «Александрия» случился за две минуты до конца первой половины встречи. Тогда хозяева получили право на угловой, который завершал неплохим ударом головой Брикнер. Удар у Ивана действительно был неплохим, но отнюдь не таким, который принято считать неберущимся: казалось, что голкипер Билык полностью контролирует ситуацию, и либо заберет мяч в руки, либо переправит его за пределы поля. Олег выбрал второй путь. Но вместо того, чтобы переправить мяч над перекладиной, за ворота, он подправил его в сетку ворот. Похоже, в той ситуации вратарь «Александрии» просто «потерял» ворота. 

Сенсация тура

17 апреля 1960 года был основан футбольный клуб «Десна». Спустя ровно 61 год футболисты нынешней «Десны» вышли на игру против «Миная» в статусе явного фаворита, намереваясь навязать борьбу «Заре» за третье место. Но ничего навязать не получилось. Закарпатцы очень грамотно построили свою тактику: сыграли вторым номером, но очень компактно, «зубасто», при первой же возможности выбегая в контратаку. «Десна» же сыграла очень академично. И была наказана. Уже в первом тайме дублем отметился Нуриев, а когда в начале второго тайма хозяева забили третий гол, стало понятно, что аутсайдер своего не упустит. Так и получилось: красивая и заслуженная победа «Миная», которая до предела обострила борьбу и внизу турнирной таблицы, и в еврокубковой зоне.    

Связь тура

Формально действиями «Миная» руководит Николай Цымбал. Во всяком случае, именно фамилия этого наставника значится в протоколах игр с участием закарпатского коллектива. Но наряду с этим очень живучей есть версия, что товарищ в белом плаще, то бишь Цымбал – это лишь для прикрытия. А настоящий наставник «Миная» сейчас – Александр Севидов. В пользу этой версии можно засчитать и игру минайцев против «Десны». Во всяком случае, «телекартинка» постоянно выхватывала Севидова, находящегося за стеклом ВИП-ложи стадиона, который регулярно что-то «телеграфировал» ассистенту Цымбала, после чего номинальный главный тренер оперативно вносил коррективы. Нужно отдать должное «переговорщикам»: судя по итоговому результату, подсказки Севидова были дельными.

Гол тура

Отличный гол забил «Десне» атакующий полузащитник «Миная» Пиняшко. Миниатюрный, но «сбитый» футболист сам же начал атаку, сам же ее и завершил. Казалось, что черниговцы, оттеснив Василия в угол штрафной площади, лишили соперника возможности для хорошего удара. Но Пиняшко был иного мнения. Он нанес сильный удар с острого угла, и мяч без шансов для голкипера гостей Литовки залетел в верхний дальний угол ворот. 

Зрелище тура

Если вынести за скобки Класичне, то центральный матч тура – и по содержанию, и по зрелищности – был сыгран в Полтаве, где к команде Юрия Максимова приехали подопечные его давнего приятеля Виктора Скрипника. Доселе «Заря» приучила всех нас, что именно она «диктует моду», играя красиво и содержательно. Но не в этот раз. Потому что красиво и содержательно сыграла «Ворскла». Хозяева действовали с тремя центрбеками, и к этой модели игры гости так и не приспособились. К тому же, «Заря» полностью проиграла центр поля. Да и в скорости уступила ворсклянам. Как итог – уже в начале второго тайма главный претендент на третье место «горел» 0:4. Правда, сумел избежать позора, забив два гола престижа. После этой победы «Ворскла» переместилась на четвертое место, отставая от «Зари» лишь на один балл (но луганчане имеют игру в запасе).   

Герой тура

Первым хет-триком в карьере отметился форвард «Ворсклы» Кулач. А еще он, то бишь хет-трик, ценен тем, что все свои мячи Влад забивал с игры, да еще и в ворота такого опасного соперника, как «Заря». Благодаря этому достижению, Кулач вышел на первое место в бомбардирской гонке: теперь на его счету 13 голов. Кстати, мяч, который после удара полтавского форварда трижды побывал в воротах Василя, Кулач после игры забрал себе в качестве сувенира. 

Матч тура


ФК Динамо

«Шахтер» и «Динамо» в лобовом матче фактически разыграли чемпионство. До игры разрыв между командами составлял семь очков – в пользу подопечных Луческу. После игры разрыв увеличился до десяти очков. Практически уже сейчас можно поздравлять киевлян с завоеванием золотых наград. Чтобы оформить титул, в оставшихся четырех турах «бело-синим» нужно добыть лишь одну победу. По всей видимости, уже в ближайшей встрече, домашней против «Ингульца», киевляне это сделают. Что же касается непосредственно матча, то он не стал ни зрелищным (команды на двоих нанесли три удара в створ), ни боевитым. И винить в этом можно лишь номинальных хозяев. «Шахтеру» кровь из носу нужна была победа, но он почему-то не собирался ее добывать. А вот «Динамо» сыграло от соперника – прагматично, умно и содержательно.

Маска тура

Неделю назад, в матче против «Днепра-1», защитнику «Динамо» Забарному сломали нос (случилось это в столкновении с Довбыком). Сразу после того поединка Мирча Луческу сетовал, что Илья может пропустить Класичне. Но медики свою работу сделали: нос поставили на место, и центрбек готовился к схватке с «Шахтером» в общей группе. На украинское дерби он вышел в защитной маске. Но, поиграв несколько минут в обличии Зорро, быстро ее снял. Наверное, было не очень удобно.


ФК Шахтер

Пенальти тура

Исход противостояния «Шахтер» - «Динамо» решил один единственный эпизод. На 33-й минуте в штрафной площади «оранжево-черных» упал Андриевский. Упал не просто так - после контакта с Антонио. Арбитр встречи Монзуль оперативно назначила пенальти. Но бразилец доказывал, что неправомочных намерений с его стороны не было. Эпизод был пересмотрен рефери ВАР Балакиным, который подтвердил правоту судьи в поле. Судейский приговор четко исполнил Де Пена. 

Слова тура

Луишу Каштру после финального свистка было нелегко, хотя главный тренер «горняков» и пытался держаться достойно. О возможности своей отставки тренер сказал следующее: «Я готов ко всему, моя жизнь всегда строилась вокруг работы. Я всегда жил ею с очень юного возраста – с 17 лет. Я в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Кто работает всю жизнь, как я, тот не боится ничего. Я готов ко всему».  

Эмоции тура

Непросто после окончания матча на «Олимпийском» было и главному тренеру «Динамо» Мирче Луческу. Но по другой причине. По горячим следам он проанализировал поединок, отметив, что «Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот». Но на вопрос, почему он не проявлял особой радости после матча, тренер ответил так: «Мне сейчас нелегко». И ретировался с флеш-интервью.  

Фантом тура

Игра «Ингульца» и «Руха» - типическая игра за выживание двух не хватающих звезд с неба команд. Красоты в этом поединке было немного. Все больше борьбы. Матч завершился нулевой ничьей, которую, впрочем, по обе стороны баррикад восприняли по-разному. В частности, гости имеют все основания полагать, что они потеряли два очка, а не приобрели одно. Например, в начале игры Белый после «свечки» Синегуба неплохо пробил головой. Показалось, что мяч пересек линию ворот, а уже потом его выбил голкипер. Но арбитр Новохатний взятие ворот не зафиксировал.  

Промах тура

У «Руха» была еще одна возможность открыть счет. Причем явная: с пенальти. Салем снес Климчука, и в этот раз арбитр принял сторону гостей. К «точке» подошел сам потерпевший – Климчук – но пробил из рук вон плохо: мимо ворот.   

Радость тура


ФК Олимпик

Наконец-то! После восьми подряд поражений «Олимпик» не проиграл. Команда Юрия Калитвинцева поделила очки с командой Остапа Маркевича. «Мариуполь» первым открыл счет – уже в дебюте встречи (отличился Кулаков). Казалось, что и в этот раз «олимпийцы» не уйдут от поражения. Но в средине первого тайма Нкенг восстановил равновесие ударом с пенальти. В дальнейшем оппоненты имели шансы не раз изменить счет на табло, но он остался прежним. 

Сборная тура

Кудрик - Якубу, Яворский, Попов, Пасич – Скляр, Андриевский, Де Пена, Чуже, Нуриев – Кулач.   

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности