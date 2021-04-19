Чемпионское Динамо, никакой Шахтер, крутая Ворскла и сенсационный Минай

Тур прошел под знаком украинского дерби. На «Олимпийском» сошлись «Шахтер» и «Динамо». Игра получилась бедной и на события, и на эмоции. Тем не менее, динамовцы одержали минимальную победу, которую смело можно считать чемпионской. За четыре тура до конца сезона киевляне опережают «горняков» уже на десять очков. В еще одном статусном поединке «Ворскла» уверенно переиграла «Зарю». Отметим также и синхронные победы аутсайдеров – «Львова» и «Миная» - над «Александрией» и «Десной» соответственно.

Самострел тура

Переломный момент в матче «Львов» - «Александрия» случился за две минуты до конца первой половины встречи. Тогда хозяева получили право на угловой, который завершал неплохим ударом головой Брикнер. Удар у Ивана действительно был неплохим, но отнюдь не таким, который принято считать неберущимся: казалось, что голкипер Билык полностью контролирует ситуацию, и либо заберет мяч в руки, либо переправит его за пределы поля. Олег выбрал второй путь. Но вместо того, чтобы переправить мяч над перекладиной, за ворота, он подправил его в сетку ворот. Похоже, в той ситуации вратарь «Александрии» просто «потерял» ворота.

Сенсация тура

17 апреля 1960 года был основан футбольный клуб «Десна». Спустя ровно 61 год футболисты нынешней «Десны» вышли на игру против «Миная» в статусе явного фаворита, намереваясь навязать борьбу «Заре» за третье место. Но ничего навязать не получилось. Закарпатцы очень грамотно построили свою тактику: сыграли вторым номером, но очень компактно, «зубасто», при первой же возможности выбегая в контратаку. «Десна» же сыграла очень академично. И была наказана. Уже в первом тайме дублем отметился Нуриев, а когда в начале второго тайма хозяева забили третий гол, стало понятно, что аутсайдер своего не упустит. Так и получилось: красивая и заслуженная победа «Миная», которая до предела обострила борьбу и внизу турнирной таблицы, и в еврокубковой зоне.

Связь тура

Формально действиями «Миная» руководит Николай Цымбал. Во всяком случае, именно фамилия этого наставника значится в протоколах игр с участием закарпатского коллектива. Но наряду с этим очень живучей есть версия, что товарищ в белом плаще, то бишь Цымбал – это лишь для прикрытия. А настоящий наставник «Миная» сейчас – Александр Севидов. В пользу этой версии можно засчитать и игру минайцев против «Десны». Во всяком случае, «телекартинка» постоянно выхватывала Севидова, находящегося за стеклом ВИП-ложи стадиона, который регулярно что-то «телеграфировал» ассистенту Цымбала, после чего номинальный главный тренер оперативно вносил коррективы. Нужно отдать должное «переговорщикам»: судя по итоговому результату, подсказки Севидова были дельными.

Гол тура

Отличный гол забил «Десне» атакующий полузащитник «Миная» Пиняшко. Миниатюрный, но «сбитый» футболист сам же начал атаку, сам же ее и завершил. Казалось, что черниговцы, оттеснив Василия в угол штрафной площади, лишили соперника возможности для хорошего удара. Но Пиняшко был иного мнения. Он нанес сильный удар с острого угла, и мяч без шансов для голкипера гостей Литовки залетел в верхний дальний угол ворот.

Зрелище тура

Если вынести за скобки Класичне, то центральный матч тура – и по содержанию, и по зрелищности – был сыгран в Полтаве, где к команде Юрия Максимова приехали подопечные его давнего приятеля Виктора Скрипника. Доселе «Заря» приучила всех нас, что именно она «диктует моду», играя красиво и содержательно. Но не в этот раз. Потому что красиво и содержательно сыграла «Ворскла». Хозяева действовали с тремя центрбеками, и к этой модели игры гости так и не приспособились. К тому же, «Заря» полностью проиграла центр поля. Да и в скорости уступила ворсклянам. Как итог – уже в начале второго тайма главный претендент на третье место «горел» 0:4. Правда, сумел избежать позора, забив два гола престижа. После этой победы «Ворскла» переместилась на четвертое место, отставая от «Зари» лишь на один балл (но луганчане имеют игру в запасе).

Герой тура

Первым хет-триком в карьере отметился форвард «Ворсклы» Кулач. А еще он, то бишь хет-трик, ценен тем, что все свои мячи Влад забивал с игры, да еще и в ворота такого опасного соперника, как «Заря». Благодаря этому достижению, Кулач вышел на первое место в бомбардирской гонке: теперь на его счету 13 голов. Кстати, мяч, который после удара полтавского форварда трижды побывал в воротах Василя, Кулач после игры забрал себе в качестве сувенира.

Матч тура



ФК Динамо

«Шахтер» и «Динамо» в лобовом матче фактически разыграли чемпионство. До игры разрыв между командами составлял семь очков – в пользу подопечных Луческу. После игры разрыв увеличился до десяти очков. Практически уже сейчас можно поздравлять киевлян с завоеванием золотых наград. Чтобы оформить титул, в оставшихся четырех турах «бело-синим» нужно добыть лишь одну победу. По всей видимости, уже в ближайшей встрече, домашней против «Ингульца», киевляне это сделают. Что же касается непосредственно матча, то он не стал ни зрелищным (команды на двоих нанесли три удара в створ), ни боевитым. И винить в этом можно лишь номинальных хозяев. «Шахтеру» кровь из носу нужна была победа, но он почему-то не собирался ее добывать. А вот «Динамо» сыграло от соперника – прагматично, умно и содержательно.

Маска тура

Неделю назад, в матче против «Днепра-1», защитнику «Динамо» Забарному сломали нос (случилось это в столкновении с Довбыком). Сразу после того поединка Мирча Луческу сетовал, что Илья может пропустить Класичне. Но медики свою работу сделали: нос поставили на место, и центрбек готовился к схватке с «Шахтером» в общей группе. На украинское дерби он вышел в защитной маске. Но, поиграв несколько минут в обличии Зорро, быстро ее снял. Наверное, было не очень удобно.



ФК Шахтер

Пенальти тура

Исход противостояния «Шахтер» - «Динамо» решил один единственный эпизод. На 33-й минуте в штрафной площади «оранжево-черных» упал Андриевский. Упал не просто так - после контакта с Антонио. Арбитр встречи Монзуль оперативно назначила пенальти. Но бразилец доказывал, что неправомочных намерений с его стороны не было. Эпизод был пересмотрен рефери ВАР Балакиным, который подтвердил правоту судьи в поле. Судейский приговор четко исполнил Де Пена.

Слова тура

Луишу Каштру после финального свистка было нелегко, хотя главный тренер «горняков» и пытался держаться достойно. О возможности своей отставки тренер сказал следующее: «Я готов ко всему, моя жизнь всегда строилась вокруг работы. Я всегда жил ею с очень юного возраста – с 17 лет. Я в 17 лет ушел из дома и никогда уже не возвращался. Кто работает всю жизнь, как я, тот не боится ничего. Я готов ко всему».

Эмоции тура

Непросто после окончания матча на «Олимпийском» было и главному тренеру «Динамо» Мирче Луческу. Но по другой причине. По горячим следам он проанализировал поединок, отметив, что «Чемпионат выигрывается за счет организации игры в обороне и перехода в быстрые контратаки со взятием ворот». Но на вопрос, почему он не проявлял особой радости после матча, тренер ответил так: «Мне сейчас нелегко». И ретировался с флеш-интервью.

Фантом тура

Игра «Ингульца» и «Руха» - типическая игра за выживание двух не хватающих звезд с неба команд. Красоты в этом поединке было немного. Все больше борьбы. Матч завершился нулевой ничьей, которую, впрочем, по обе стороны баррикад восприняли по-разному. В частности, гости имеют все основания полагать, что они потеряли два очка, а не приобрели одно. Например, в начале игры Белый после «свечки» Синегуба неплохо пробил головой. Показалось, что мяч пересек линию ворот, а уже потом его выбил голкипер. Но арбитр Новохатний взятие ворот не зафиксировал.

Промах тура

У «Руха» была еще одна возможность открыть счет. Причем явная: с пенальти. Салем снес Климчука, и в этот раз арбитр принял сторону гостей. К «точке» подошел сам потерпевший – Климчук – но пробил из рук вон плохо: мимо ворот.

Радость тура



ФК Олимпик

Наконец-то! После восьми подряд поражений «Олимпик» не проиграл. Команда Юрия Калитвинцева поделила очки с командой Остапа Маркевича. «Мариуполь» первым открыл счет – уже в дебюте встречи (отличился Кулаков). Казалось, что и в этот раз «олимпийцы» не уйдут от поражения. Но в средине первого тайма Нкенг восстановил равновесие ударом с пенальти. В дальнейшем оппоненты имели шансы не раз изменить счет на табло, но он остался прежним.

Сборная тура

Кудрик - Якубу, Яворский, Попов, Пасич – Скляр, Андриевский, Де Пена, Чуже, Нуриев – Кулач.