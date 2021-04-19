АНДРОНОВ: «УЕФА не даст переломать всю систему футбола на континенте»

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.



«Вкратце про революцию. Я думаю, что ее не случится. Не даст УЕФА так переломать всю систему футбола на континенте.



Так что будет с революционерами разговаривать. Убеждать. Да и не ровен их строй. И вопросов масса - хотя бы вон судьи?



И не надо про НХЛ/НБА. Там есть комиссары (независимые, а не самый шустрый из бунтарей), и все играют на равных. Тут ничего подобного не планируется», – написал Андронов в телеграм-канале.