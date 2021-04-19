АНДРОНОВ: «УЕФА не даст переломать всю систему футбола на континенте»

Известный комментатор уверен, что с революционерами договорятся

  • 19.04.2021 12:50
  • 1398 просмотров
  • 3 комментария
АНДРОНОВ: «УЕФА не даст переломать всю систему футбола на континенте»
© Европейская Суперлига

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.
 
«Вкратце про революцию. Я думаю, что ее не случится. Не даст УЕФА так переломать всю систему футбола на континенте.
 
Так что будет с революционерами разговаривать. Убеждать. Да и не ровен их строй. И вопросов масса - хотя бы вон судьи?
 
И не надо про НХЛ/НБА. Там есть комиссары (независимые, а не самый шустрый из бунтарей), и все играют на равных. Тут ничего подобного не планируется», – написал Андронов в телеграм-канале.

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Источник — Telegram

(7 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:05
    0
    Флорентино Гнилоуст подбил всех на злодейство, ведомые не осознали масштаб будущих проблем. В той же Барсе подписывал это соглашение Бартомеу, который давно отправлен восвояси, теперь Лапорта главный. Строй точно не ровен.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 12:53
    +3
    Даже москалык это понимает
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 12:52
    +1
    Вакс может вернуться)))
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    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 12:53
    +3
    Даже москалык это понимает
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 12:52
    +1
    Вакс может вернуться)))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 13:05
    0
    Флорентино Гнилоуст подбил всех на злодейство, ведомые не осознали масштаб будущих проблем. В той же Барсе подписывал это соглашение Бартомеу, который давно отправлен восвояси, теперь Лапорта главный. Строй точно не ровен.
    Ссылка
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