Переиграл Шахтер. Луческу – лучший тренер 22-го тура Премьер-лиги

Главный тренер «Динамо» получил средний балл 4.8 из 5 возможных.

  • 19.04.2021 12:18
  • 462 просмотра
  • 1 комментарий
Переиграл Шахтер. Луческу – лучший тренер 22-го тура Премьер-лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Мирчу Луческу лучшим тренером 22-го тура УПЛ.
 
Наставник «Динамо» получил средний балл 4.8 из 5 возможных.
 
Напомним, команда Луческу одержала важнейшую победу над «Шахтером», фактически обеспечив себе чемпионство (1:0).

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Источник — ВОТФ

(2 голоса)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.04.2021 12:59
    0
    А чому не тренер Миная? Перемогли Десну 3-1. Чому не Ворскли? - перемогли 4-2 Зарю тут случайный пенальти и 1-0 и уже тренер тура, омг..
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.04.2021 12:59
    0
    А чому не тренер Миная? Перемогли Десну 3-1. Чому не Ворскли? - перемогли 4-2 Зарю тут случайный пенальти и 1-0 и уже тренер тура, омг..
    Ссылка
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