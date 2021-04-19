Переиграл Шахтер. Луческу – лучший тренер 22-го тура Премьер-лиги

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало Мирчу Луческу лучшим тренером 22-го тура УПЛ.
Наставник «Динамо» получил средний балл 4.8 из 5 возможных.
Напомним, команда Луческу одержала важнейшую победу над «Шахтером», фактически обеспечив себе чемпионство (1:0).
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Источник — ВОТФ
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