Акции Ювентуса взлетели вверх на 7% после анонса Суперлиги

Новость о создании Европейской Суперлиги уже положительно повлияло на экономическую составляющую для «Ювентуса».
Как отмечает Todomercadoweb, утром 19 апреля зафиксирован рост акций «Ювентуса» на 7 процентов.
Напомним, что туринский клуб стал одним из основателей Европейской Суперлиги, куда вошло 12 клубов.
Также в Суперлиге примут участие «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.
ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу
Источник — Todomercadoweb
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