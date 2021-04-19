Акции Ювентуса взлетели вверх на 7% после анонса Суперлиги

Новость о создании Европейской Суперлиги уже положительно повлияло на экономическую составляющую для «Ювентуса».

Как отмечает Todomercadoweb, утром 19 апреля зафиксирован рост акций «Ювентуса» на 7 процентов.

Напомним, что туринский клуб стал одним из основателей Европейской Суперлиги, куда вошло 12 клубов.

Также в Суперлиге примут участие «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.

ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу