Акции Ювентуса взлетели вверх на 7% после анонса Суперлиги

Дела туринского клуба могут пойти лучше

  • 19.04.2021 11:44
  • 1348 просмотров
  • 2 комментария
Акции Ювентуса взлетели вверх на 7% после анонса Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новость о создании Европейской Суперлиги уже положительно повлияло на экономическую составляющую для «Ювентуса».

Как отмечает Todomercadoweb, утром 19 апреля зафиксирован рост акций «Ювентуса» на 7 процентов.

Напомним, что туринский клуб стал одним из основателей Европейской Суперлиги, куда вошло 12 клубов.

Также в Суперлиге примут участие «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Еще 8 клубов станут известны позже.

ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу

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Источник — Todomercadoweb

(8 голосов)

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Комментарии
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 11:58
    +10
    Но потом существенно упадут в цене и акции и цены на футболистов из этих недоклубов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 11:57
    +7
    Как поднялись так и опустятся. Это называется волатильность. Биткойн тоже был 65k, уже 55k
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 11:58
    +10
    Но потом существенно упадут в цене и акции и цены на футболистов из этих недоклубов
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 11:57
    +7
    Как поднялись так и опустятся. Это называется волатильность. Биткойн тоже был 65k, уже 55k
    Ссылка
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