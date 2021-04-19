Стало известно, кто рассудит полуфинал Кубка Украины Агробизнес – Динамо

Катерина Монзуль, видимо, обслужит финальную встречу

  • 19.04.2021 11:23
  • 771 просмотр
  • 2 комментария
Стало известно, кто рассудит полуфинал Кубка Украины Агробизнес – Динамо
© УАФ. Максим Козыряцкий

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021.
 
Кубок Украины. 1/2 финала
 
Среда, 21 апреля
 
16.00. «Агробизнес» (Волочиск) - «Динамо» (Киев). Тернополь. Городской стадион. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская обл.).
 
18.30. «Александрия» (Александрия) - «Заря» (Луганск). Александрия. КСК «Ника». Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская обл.).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Влад Старцев
      Влад Старцев, 19.04.2021 11:38
    +1
    Муґунот Уух, 19.04.2021 11:25
    як не Монзуль？？？
    Дайте баье отдохнуть
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 11:25
    0
    як не Монзуль？？？
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 19.04.2021 11:38
    +1
    Муґунот Уух, 19.04.2021 11:25
    як не Монзуль？？？
    Дайте баье отдохнуть
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 11:25
    0
    як не Монзуль？？？
    Ссылка
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