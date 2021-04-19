Стало известно, кто рассудит полуфинал Кубка Украины Агробизнес – Динамо

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021.
Кубок Украины. 1/2 финала
Среда, 21 апреля
16.00. «Агробизнес» (Волочиск) - «Динамо» (Киев). Тернополь. Городской стадион. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье), Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская обл.).
18.30. «Александрия» (Александрия) - «Заря» (Луганск). Александрия. КСК «Ника». Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR - Денис Шурман (Киевская обл.).
Читайте также: Встреча года. Все билеты на матч Агробизнес – Динамо распродали за 25 минут
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.