Встреча года. Все билеты на матч Агробизнес – Динамо распродали за 25 минут

Встреча состоится в Тернополе

  • 19.04.2021 09:56
  • 976 просмотров
  • 1 комментарий
Встреча года. Все билеты на матч Агробизнес – Динамо распродали за 25 минут
© ФК Нива Тернополь

Все билеты на матч 1/2 финала Кубка Украины между «Агробизнесом» (Волочиск) и «Динамо» (Киев) были раскуплены менее чем за полчаса.
 
В понедельник в 9:00 утра стартовала продажа билетов на одну из трибун за воротами, стоимость которых составляла 100 грн. В 09:25 свободных билетов уже не осталось.
 
Отметим, что встреча состоится на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича в среду. Начало в 16:00 пло Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    лом
      лом, 19.04.2021 10:16
    0
    для кого то и встреча всей жизни
    когда ещё Динамо встретится с провинциалами?
    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 10:16
    0
    для кого то и встреча всей жизни
    когда ещё Динамо встретится с провинциалами?
    Ссылка
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