Встреча года. Все билеты на матч Агробизнес – Динамо распродали за 25 минут

Все билеты на матч 1/2 финала Кубка Украины между «Агробизнесом» (Волочиск) и «Динамо» (Киев) были раскуплены менее чем за полчаса.



В понедельник в 9:00 утра стартовала продажа билетов на одну из трибун за воротами, стоимость которых составляла 100 грн. В 09:25 свободных билетов уже не осталось.



Отметим, что встреча состоится на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича в среду. Начало в 16:00 пло Киеву.