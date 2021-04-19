Встреча года. Все билеты на матч Агробизнес – Динамо распродали за 25 минут

Все билеты на матч 1/2 финала Кубка Украины между «Агробизнесом» (Волочиск) и «Динамо» (Киев) были раскуплены менее чем за полчаса.
В понедельник в 9:00 утра стартовала продажа билетов на одну из трибун за воротами, стоимость которых составляла 100 грн. В 09:25 свободных билетов уже не осталось.
Отметим, что встреча состоится на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича в среду. Начало в 16:00 пло Киеву.
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Источник — Sport.ua
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когда ещё Динамо встретится с провинциалами?
когда ещё Динамо встретится с провинциалами?
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