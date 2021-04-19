Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не собираюсь летом заканчивать карьеру»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу отрицает, что в ближайшее время собирается уходить из футбола.



– Я не думаю об этом. Моя трофейная серия прервалась на 3 года, так как последний титул я выиграл с «Зенитом» (Суперкубок России - прим.). После этого, думаю, я совершил ошибку, приняв сборную Турции. Мне нужно было оставаться на клубном уровне.



– Не собираетесь ли заканчивать летом карьеру тренера?

– Нет, не собираюсь. Поэтому я и возобновил ее, чтобы иметь возможность пережить такие моменты, – сказал Луческу.



Напомним, летом 2020-го Мирча Луческу принял киевское «Динамо». Румынский специалист сразу же завоевал Суперкубок, а также близок к чемпионском титулу. В Кубке Украины «Динамо» в двух раундах от титула.

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