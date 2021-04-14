Мирча ЛУЧЕСКУ: «Останусь ли я в Динамо? Увидим позже»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пообщался с итальянскими журналистами, дав ответы на некоторые вопросы, но не пожелав ничего говорить о своем будущем.

«Мы первые в таблице, но впереди дерби с «Шахтером», это важный матч. Речь о дерби, и нам нужна только победа».

«В «Динамо» остались болельщики, которые ведут борьбу против меня. Но пусть будет так, они привлекают внимание к футболу, ведь есть группа болельщиков, которым не так интересна команда, несмотря на то, что мы идем первыми в турнирной таблице».

«Как мне дался переход от «Шахтера» к «Динамо»? Я – профессионал, и я хотел вернуться к работе. Со мной связалось киевское «Динамо», и я дал согласие. Болельщики «Шахтера» не обрадовались этому решению, эмоции и чувства остались. Но это все – составляющие футбола».

«Останусь ли я в «Динамо», если мы выиграем чемпионат? Я думаю только про матч в субботу. Остальное увидим позже», - сказал Луческу.

Напомним, изначально Мирча Луческу подписывал двухлетний контракт с «Динамо», срок действия которого истекает в июне 2022 года.