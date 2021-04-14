Мирча ЛУЧЕСКУ: «Останусь ли я в Динамо? Увидим позже»

Наставник «бело-синих» ушел от прямого ответа на вопрос о своем будущем

  • 14.04.2021 10:01
  • 4224 просмотра
  • 16 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Останусь ли я в Динамо? Увидим позже»
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пообщался с итальянскими журналистами, дав ответы на некоторые вопросы, но не пожелав ничего говорить о своем будущем.

«Мы первые в таблице, но впереди дерби с «Шахтером», это важный матч. Речь о дерби, и нам нужна только победа».

«В «Динамо» остались болельщики, которые ведут борьбу против меня. Но пусть будет так, они привлекают внимание к футболу, ведь есть группа болельщиков, которым не так интересна команда, несмотря на то, что мы идем первыми в турнирной таблице».

«Как мне дался переход от «Шахтера» к «Динамо»? Я – профессионал, и я хотел вернуться к работе. Со мной связалось киевское «Динамо», и я дал согласие. Болельщики «Шахтера» не обрадовались этому решению, эмоции и чувства остались. Но это все – составляющие футбола».

«Останусь ли я в «Динамо», если мы выиграем чемпионат? Я думаю только про матч в субботу. Остальное увидим позже», - сказал Луческу.

Напомним, изначально Мирча Луческу подписывал двухлетний контракт с «Динамо», срок действия которого истекает в июне 2022 года.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(20 голосов)

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Комментарии
    Alex1976
    online
      Alex1976, 14.04.2021 11:06
    +1
    Когда Луческу пришёл в Динамо-я сразу сказал,что это лучший вариант после Реброва и был на его стороне. И говорил ,что он с этими же футболистами даст результат. А сейчас вообще можно все трофеи собрать . Луческу пришёл работать. Плюс доказать Палкин и ко ,что рано его списали. Он мотивирован и заряжен . Суркису надо однозначно его сохранить. И купить ему парочку нормальных игроков. А мнение недоультрас?.. Да пошли они эти ультрас!!! Луческу только попаданием в Лигу Чемпионов с этим составом уже заслуживает уважения!
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    elevit
      elevit, 14.04.2021 11:00
    -1
    Nevershot, 14.04.2021 10:53
    Услышал звон да не знаешь откуда он - Мирча сказал после слов рыжего палкина «Луческу себя исчерпал. Он дважды просился обратно в «Шахтер» и получил отказ» что отомстит бомжекротовне - не удивлюсь если будет хет-трик по трофеям. И пускай кротовня чтобы Динамо дальше не "выигрывало все трофеи уровня Динамо" (с) привет масеоплекс Потому что тогда Шахтер будет выигрывать ничего ну мб картонные кубки из бумаг будут вырезат ьв таком случае
    Ты как тетерев на току.)))
    Читаем вместе:
    В «Динамо» остались болельщики, которые ведут борьбу против меня. Но пусть будет так, они привлекают внимание к футболу, ведь есть группа болельщиков, которым не так интересна команда...
    Где тут что то из твоих фантазий?
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    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 10:59
    0
    elevit, 14.04.2021 10:45
    Грязь от киевских недоультрас? Так он же сообщил что им не очень интересна судьба клуба. Перечитай.
    Слыш иванов ты шо беременный? От токсикоза каждый день новый ник на аккаунте? елевит пронаталь для беременных....
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 10:58
    +2
    FatalisTUA, 14.04.2021 10:44
    Сподіваюсь, що Суркіс нарешті зрозумів, що набагато ліпше та продуктивніше в першу чергу інвестувати фінанси в професійного тренера, а вже потім під його потреби купувати гравців, а не навпаки. Сильний тренер може й з посереднього складу витиснути максимум і дати бажаний результат (Луческу, як приклад), а слабкий ("Динамівські серця") лише профукає фінанси та час. Вже зараз на місці Суркіса запропонував би новий контракт Луческу на тих умовах, що він хоче, бо він своєю роботою довів, що дуже потрібен, як Динамо так справжнім вболівальникам.
    Не так категорично, тут же палка о двух концах: хороший тренер это хорошо, выжимает максимум из того что есть, и в то же время он выставляет запросы. А оплатить и хорошего тренера и его забаганки это уже другие деньги. Тут скорее не о осознания Суркиса зависит а он его финансовых реалий.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.04.2021 10:55
    0
    elevit, 14.04.2021 10:45
    Грязь от киевских недоультрас? Так он же сообщил что им не очень интересна судьба клуба. Перечитай.
    Это называется принципиальная позиция. Тебе об этом ничего не известно, Иванов.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 10:54
    0
    И пускай кротовня молиться*
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    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 10:53
    +1
    elevit, 14.04.2021 10:45
    Грязь от киевских недоультрас? Так он же сообщил что им не очень интересна судьба клуба. Перечитай.
    Услышал звон да не знаешь откуда он - Мирча сказал после слов рыжего палкина «Луческу себя исчерпал. Он дважды просился обратно в «Шахтер» и получил отказ» что отомстит бомжекротовне - не удивлюсь если будет хет-трик по трофеям. И пускай кротовня чтобы Динамо дальше не "выигрывало все трофеи уровня Динамо" (с) привет масеоплекс Потому что тогда Шахтер будет выигрывать ничего ну мб картонные кубки из бумаг будут вырезат ьв таком случае
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 10:45
    -8
    Nevershot, 14.04.2021 10:42
    Мирча вся Украина в субботу будет за Динамо - натяни кротовне глаз на жопу и досрочно отомсти за ту всю грязь которая реками лилась на тебя после прихода в Динамо на родном для Динамо Олимпийском. Вперед чемпионы!
    Грязь от киевских недоультрас? Так он же сообщил что им не очень интересна судьба клуба. Перечитай.
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 14.04.2021 10:44
    +1
    Доброгорский Юрий, 14.04.2021 10:15
    Луч - самый ценный актив ДК...
    Суркису уже пора предложить ему пролонгацию контракта с улучшенными условиями.
    Сподіваюсь, що Суркіс нарешті зрозумів, що набагато ліпше та продуктивніше в першу чергу інвестувати фінанси в професійного тренера, а вже потім під його потреби купувати гравців, а не навпаки. Сильний тренер може й з посереднього складу витиснути максимум і дати бажаний результат (Луческу, як приклад), а слабкий ("Динамівські серця") лише профукає фінанси та час. Вже зараз на місці Суркіса запропонував би новий контракт Луческу на тих умовах, що він хоче, бо він своєю роботою довів, що дуже потрібен, як Динамо так справжнім вболівальникам.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 10:42
    +4
    Мирча вся Украина в субботу будет за Динамо - натяни кротовне глаз на жопу и досрочно отомсти за ту всю грязь которая реками лилась на тебя после прихода в Динамо на родном для Динамо Олимпийском. Вперед чемпионы!
    Ссылка
    elevit
      elevit, 14.04.2021 10:35
    -5
    Ну и если Мистер говорит про дерби, то признаёт киевскую прописку Шахтёра.)
    Раньше это было эль-класико по-украински.
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    elevit
      elevit, 14.04.2021 10:30
    -9
    До первого провала - и в Бухарест. Хватит и одного чемпионского сезона на старости лет.
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    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 14.04.2021 10:24
    +6
    Теж дотримуюсь такої думки що тільки Мірча на даний час здатен зробити боєздатну команду. І він її вже ліпить.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 14.04.2021 10:21
    -2
    Из стада дровосеков выстроил вполне боеспособную команду, если бы не Луч это стадо не попало бы в ЛЧ и было бы на втором месте
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 14.04.2021 10:15
    +12
    Луч - самый ценный актив ДК...
    Суркису уже пора предложить ему пролонгацию контракта с улучшенными условиями.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 10:13
    +10
    Мирча должен остаться при любых раскладах
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 14.04.2021 10:15
    +12
    Луч - самый ценный актив ДК...
    Суркису уже пора предложить ему пролонгацию контракта с улучшенными условиями.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 14.04.2021 10:13
    +10
    Мирча должен остаться при любых раскладах
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 14.04.2021 10:24
    +6
    Теж дотримуюсь такої думки що тільки Мірча на даний час здатен зробити боєздатну команду. І він її вже ліпить.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 10:42
    +4
    Мирча вся Украина в субботу будет за Динамо - натяни кротовне глаз на жопу и досрочно отомсти за ту всю грязь которая реками лилась на тебя после прихода в Динамо на родном для Динамо Олимпийском. Вперед чемпионы!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 14.04.2021 10:58
    +2
    FatalisTUA, 14.04.2021 10:44
    Сподіваюсь, що Суркіс нарешті зрозумів, що набагато ліпше та продуктивніше в першу чергу інвестувати фінанси в професійного тренера, а вже потім під його потреби купувати гравців, а не навпаки. Сильний тренер може й з посереднього складу витиснути максимум і дати бажаний результат (Луческу, як приклад), а слабкий ("Динамівські серця") лише профукає фінанси та час. Вже зараз на місці Суркіса запропонував би новий контракт Луческу на тих умовах, що він хоче, бо він своєю роботою довів, що дуже потрібен, як Динамо так справжнім вболівальникам.
    Не так категорично, тут же палка о двух концах: хороший тренер это хорошо, выжимает максимум из того что есть, и в то же время он выставляет запросы. А оплатить и хорошего тренера и его забаганки это уже другие деньги. Тут скорее не о осознания Суркиса зависит а он его финансовых реалий.
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 14.04.2021 11:06
    +1
    Когда Луческу пришёл в Динамо-я сразу сказал,что это лучший вариант после Реброва и был на его стороне. И говорил ,что он с этими же футболистами даст результат. А сейчас вообще можно все трофеи собрать . Луческу пришёл работать. Плюс доказать Палкин и ко ,что рано его списали. Он мотивирован и заряжен . Суркису надо однозначно его сохранить. И купить ему парочку нормальных игроков. А мнение недоультрас?.. Да пошли они эти ультрас!!! Луческу только попаданием в Лигу Чемпионов с этим составом уже заслуживает уважения!
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 10:53
    +1
    elevit, 14.04.2021 10:45
    Грязь от киевских недоультрас? Так он же сообщил что им не очень интересна судьба клуба. Перечитай.
    Услышал звон да не знаешь откуда он - Мирча сказал после слов рыжего палкина «Луческу себя исчерпал. Он дважды просился обратно в «Шахтер» и получил отказ» что отомстит бомжекротовне - не удивлюсь если будет хет-трик по трофеям. И пускай кротовня чтобы Динамо дальше не "выигрывало все трофеи уровня Динамо" (с) привет масеоплекс Потому что тогда Шахтер будет выигрывать ничего ну мб картонные кубки из бумаг будут вырезат ьв таком случае
    Ссылка
    FatalisTUA
      FatalisTUA, 14.04.2021 10:44
    +1
    Доброгорский Юрий, 14.04.2021 10:15
    Луч - самый ценный актив ДК...
    Суркису уже пора предложить ему пролонгацию контракта с улучшенными условиями.
    Сподіваюсь, що Суркіс нарешті зрозумів, що набагато ліпше та продуктивніше в першу чергу інвестувати фінанси в професійного тренера, а вже потім під його потреби купувати гравців, а не навпаки. Сильний тренер може й з посереднього складу витиснути максимум і дати бажаний результат (Луческу, як приклад), а слабкий ("Динамівські серця") лише профукає фінанси та час. Вже зараз на місці Суркіса запропонував би новий контракт Луческу на тих умовах, що він хоче, бо він своєю роботою довів, що дуже потрібен, як Динамо так справжнім вболівальникам.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 10:59
    0
    elevit, 14.04.2021 10:45
    Грязь от киевских недоультрас? Так он же сообщил что им не очень интересна судьба клуба. Перечитай.
    Слыш иванов ты шо беременный? От токсикоза каждый день новый ник на аккаунте? елевит пронаталь для беременных....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.04.2021 10:55
    0
    elevit, 14.04.2021 10:45
    Грязь от киевских недоультрас? Так он же сообщил что им не очень интересна судьба клуба. Перечитай.
    Это называется принципиальная позиция. Тебе об этом ничего не известно, Иванов.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 14.04.2021 10:54
    0
    И пускай кротовня молиться*
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