Источник: Динамо может существенно пострадать из-за создания Суперлиги

Бюджет киевского клуба на следующий сезон будет существенно урезан

  • 19.04.2021 10:55
  • 4943 просмотра
  • 15 комментариев
Источник: Динамо может существенно пострадать из-за создания Суперлиги
© Европейская Суперлига

Киевское «Динамо», как и многие другие клубы, может финансово пострадать от создания Суперлиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». 
 
«Осенью этого года УЕФА, который и так намекнул нам недавно о снижении размера бонусов ЛЧ 2021/2022, потеряв львиную финансовую долю телеконтрактов, сломает Суркисам бюджет на следующий сезон. Без выплат Ньона придётся туго. Очень», – сказано в сообщении.
 
Ранее 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL), в которой будут участвовать 20 команд. 

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Источник — Telegram

(23 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 11:39
    -1
    SEMIRAMID, 19.04.2021 11:19
    Это официальная информация! Кстати, я прочитал твоё мне вчерашнее дневное сообщение и оставил там тебе ответ ! (Суркис о победе над Шахтёром)
    я тебч критикую из лучших побуждений. хочу, чтобы в перепалках с кротами ты выглядел более убедительно и в твоих аргументах не было слабых мест
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 11:30
    0
    следущая суперлига сборных что-ли будет....уроды эти топ клубы тихарные
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 19.04.2021 11:27
    +2
    Жить нужно по средствам!
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 19.04.2021 11:23
    +1
    Меньше в казино проспект Игорёк. А может, почистит ряды сердец в аппарате клуба
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 19.04.2021 11:23
    +1
    ну такое- монополия ФИФА/УЕФА не всех устраивает...
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 19.04.2021 11:22
    0
    Они в лигу чемпионов раз в сто лет попадают. Какое им дело до нее вообще? Или уже решили что Луч их постоянно туда тянуть за уши будет? В этом году заработали? Ждать хорошие трансферы?
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 19.04.2021 11:19
    0
    Муґунот Уух, 19.04.2021 11:01
    що за джерело, РІА Бурбас чи Ворлдньюз Бебех？
    Это официальная информация! Кстати, я прочитал твоё мне вчерашнее дневное сообщение и оставил там тебе ответ ! (Суркис о победе над Шахтёром)
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 19.04.2021 11:11
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 11:04
    Значит, когда три года вообще не играли в ЛЧ и получали дырку от бублика, было норм, а теперь будет туго очень потому что бонусы немного подрезали? Кто эти новости сочиняет?
    Немного? Коли ти в ходиш в лч напряму і розраховуєш на 35млн на наступний рік, а тепер тобі кинуть 2-3 ляма, то це немного?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 11:04
    0
    Значит, когда три года вообще не играли в ЛЧ и получали дырку от бублика, было норм, а теперь будет туго очень потому что бонусы немного подрезали? Кто эти новости сочиняет?
    Ссылка
    KOT
      KOT, 19.04.2021 11:03
    +4
    Банде с УЕФА денег мало, так они решили ещё уменьшить выплату в турнирах, теперь получают что заслужили - карманную лигу миллиардеров
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 11:02
    -1
    вибачаюсь за повтор, телефон заглючив
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 11:02
    +4
    Тяжело будет всем.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 11:02
    -3
    що за джерело, РІА Бурбас чи Ворлдньюз Бебех？
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 19.04.2021 11:02
    +2
    Динамо как и все,а значит и Шахтер и Зенит и Брюгге и Лейпциг например тоже
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 11:01
    +3
    що за джерело, РІА Бурбас чи Ворлдньюз Бебех？
    Ссылка
    KOT
    online
      KOT, 19.04.2021 11:03
    +4
    Банде с УЕФА денег мало, так они решили ещё уменьшить выплату в турнирах, теперь получают что заслужили - карманную лигу миллиардеров
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 19.04.2021 11:02
    +4
    Тяжело будет всем.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.04.2021 11:01
    +3
    що за джерело, РІА Бурбас чи Ворлдньюз Бебех？
    Ссылка
    ser_nat
    online
      ser_nat, 19.04.2021 11:27
    +2
    Жить нужно по средствам!
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 19.04.2021 11:02
    +2
    Динамо как и все,а значит и Шахтер и Зенит и Брюгге и Лейпциг например тоже
    Ссылка
    sand
    online
      sand, 19.04.2021 11:23
    +1
    Меньше в казино проспект Игорёк. А может, почистит ряды сердец в аппарате клуба
    Ссылка
    acfred
    online
      acfred, 19.04.2021 11:23
    +1
    ну такое- монополия ФИФА/УЕФА не всех устраивает...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 11:30
    0
    следущая суперлига сборных что-ли будет....уроды эти топ клубы тихарные
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 19.04.2021 11:22
    0
    Они в лигу чемпионов раз в сто лет попадают. Какое им дело до нее вообще? Или уже решили что Луч их постоянно туда тянуть за уши будет? В этом году заработали? Ждать хорошие трансферы?
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 19.04.2021 11:19
    0
    Муґунот Уух, 19.04.2021 11:01
    що за джерело, РІА Бурбас чи Ворлдньюз Бебех？
    Это официальная информация! Кстати, я прочитал твоё мне вчерашнее дневное сообщение и оставил там тебе ответ ! (Суркис о победе над Шахтёром)
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 19.04.2021 11:11
    0
    Ёкарный Бабай, 19.04.2021 11:04
    Значит, когда три года вообще не играли в ЛЧ и получали дырку от бублика, было норм, а теперь будет туго очень потому что бонусы немного подрезали? Кто эти новости сочиняет?
    Немного? Коли ти в ходиш в лч напряму і розраховуєш на 35млн на наступний рік, а тепер тобі кинуть 2-3 ляма, то це немного?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 11:04
    0
    Значит, когда три года вообще не играли в ЛЧ и получали дырку от бублика, было норм, а теперь будет туго очень потому что бонусы немного подрезали? Кто эти новости сочиняет?
    Ссылка
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