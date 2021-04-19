Источник: Динамо может существенно пострадать из-за создания Суперлиги

Киевское «Динамо», как и многие другие клубы, может финансово пострадать от создания Суперлиги. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».



«Осенью этого года УЕФА, который и так намекнул нам недавно о снижении размера бонусов ЛЧ 2021/2022, потеряв львиную финансовую долю телеконтрактов, сломает Суркисам бюджет на следующий сезон. Без выплат Ньона придётся туго. Очень», – сказано в сообщении.



Ранее 12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL), в которой будут участвовать 20 команд.