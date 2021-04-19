МАКРОН: «Поддерживаю отказ французских клубов от участия в Суперлиге»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение французских клубов не принимать участие в Европейской Суперлиге.

«Президент приветствует позицию французских клубов, отказаться от участия в Суперлиге, которая угрожает принципам единства и спортивных заслуг.

Власти Франции поддержат все шаги французских федерации и лиги, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», - сказал Макрон.

Напомним, что 19 апреля было объявлено о создании Европейской Суперлиги из 12 топ-клубов Европы.

В турнире примут участие: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Милан»,«Ювентус».

Ожидается, что к ним примкнут еще 8 команд. Турнир должен стартовать уже в августе 2021 года.