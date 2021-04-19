МАКРОН: «Поддерживаю отказ французских клубов от участия в Суперлиге»

Президент Франции встал на сторону УЕФА и ФИФА

  • 19.04.2021 09:45
  • 1455 просмотров
  • 5 комментариев
МАКРОН: «Поддерживаю отказ французских клубов от участия в Суперлиге»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение французских клубов не принимать участие в Европейской Суперлиге.

«Президент приветствует позицию французских клубов, отказаться от участия в Суперлиге, которая угрожает принципам единства и спортивных заслуг.

Власти Франции поддержат все шаги французских федерации и лиги, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», - сказал Макрон.

Напомним, что 19 апреля было объявлено о создании Европейской Суперлиги из 12 топ-клубов Европы.

В турнире примут участие: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Милан»,«Ювентус».

Ожидается, что к ним примкнут еще 8 команд. Турнир должен стартовать уже в августе 2021 года.

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Источник — RMC

(6 голосов)

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Комментарии
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 10:18
    0
    Сергей Шец, 19.04.2021 09:58
    французы - красавы!!!
    это на вчера они отказались...
    Но наступит завтрашний день!

    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 10:05
    0
    а куда ему деваться? хватит сборной Корсики по футболу
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 10:04
    +1
    И надо же такой глобальный проект держали в секрете сколько времени,никто не проболтался.
    Я на них посмотрю особенно на мю,мс,Челси когда игрокам запретят играть за сборную.
    Мяч на стороне УЕФА и ФИФА.
    Дадут слабину тогда всьо(((
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 09:58
    0
    французы - красавы!!!
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 19.04.2021 09:53
    0
    яб вздрачнул на них
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 19.04.2021 10:04
    +1
    И надо же такой глобальный проект держали в секрете сколько времени,никто не проболтался.
    Я на них посмотрю особенно на мю,мс,Челси когда игрокам запретят играть за сборную.
    Мяч на стороне УЕФА и ФИФА.
    Дадут слабину тогда всьо(((
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 19.04.2021 10:18
    0
    Сергей Шец, 19.04.2021 09:58
    французы - красавы!!!
    это на вчера они отказались...
    Но наступит завтрашний день!

    Ссылка
    лом
      лом, 19.04.2021 10:05
    0
    а куда ему деваться? хватит сборной Корсики по футболу
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 19.04.2021 09:58
    0
    французы - красавы!!!
    Ссылка
    pifogor2222
    online
      pifogor2222, 19.04.2021 09:53
    0
    яб вздрачнул на них
    Ссылка
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