МАКРОН: «Поддерживаю отказ французских клубов от участия в Суперлиге»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение французских клубов не принимать участие в Европейской Суперлиге.
«Президент приветствует позицию французских клубов, отказаться от участия в Суперлиге, которая угрожает принципам единства и спортивных заслуг.
Власти Франции поддержат все шаги французских федерации и лиги, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», - сказал Макрон.
Напомним, что 19 апреля было объявлено о создании Европейской Суперлиги из 12 топ-клубов Европы.
В турнире примут участие: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Милан»,«Ювентус».
Ожидается, что к ним примкнут еще 8 команд. Турнир должен стартовать уже в августе 2021 года.
Источник — RMC
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Но наступит завтрашний день!
Я на них посмотрю особенно на мю,мс,Челси когда игрокам запретят играть за сборную.
Мяч на стороне УЕФА и ФИФА.
Дадут слабину тогда всьо(((
Я на них посмотрю особенно на мю,мс,Челси когда игрокам запретят играть за сборную.
Мяч на стороне УЕФА и ФИФА.
Дадут слабину тогда всьо(((
Но наступит завтрашний день!
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