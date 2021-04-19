Рейтинг WTA. Снигур и Бондаренко добавляют, дебют Жабер в топ-25

Элина Свитолина уверенно держит пятую позицию

  • 19.04.2021 09:28
  • 321 просмотр
  • 0 комментариев
Рейтинг WTA. Снигур и Бондаренко добавляют, дебют Жабер в топ-25
© ФТУ. Дарья Снигур

В связи с матчами Кубка Билли Джин Кинг на прошлой неделе у женщин был всего один турнир. В Чарльстоне сыграли соревнования категории WTA 250, трофей разыграли Астра Шарма и Онс Жабер. Победила австралийка, для которой этот титул стал дебютным на уровне WTA.
 
Шарма поднялась на 45 позиций и теперь занимает 120-е место. Жабер добавила две строчки, дебютировав в топ-25.
 
В топ-20 изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA


 
Что касается украинок, то немного добавили Дарья Снигур и Катерина Бондаренко. У остальных изменения незначительные. 

Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке также без особых изменений. Элина Свитолина остается на 11-й позиции.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке WTA

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности