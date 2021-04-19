Рейтинг WTA. Снигур и Бондаренко добавляют, дебют Жабер в топ-25

В связи с матчами Кубка Билли Джин Кинг на прошлой неделе у женщин был всего один турнир. В Чарльстоне сыграли соревнования категории WTA 250, трофей разыграли Астра Шарма и Онс Жабер. Победила австралийка, для которой этот титул стал дебютным на уровне WTA.
Шарма поднялась на 45 позиций и теперь занимает 120-е место. Жабер добавила две строчки, дебютировав в топ-25.
В топ-20 изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то немного добавили Дарья Снигур и Катерина Бондаренко. У остальных изменения незначительные.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке также без особых изменений. Элина Свитолина остается на 11-й позиции.
Чемпионская гонка WTA
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Источник — Sport.ua
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