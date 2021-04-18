Вице-президент ФТУ: «Японцы не верили, что мы подготовим матч за месяц»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал Sport.ua о непростых условиях подготовки к матчу Кубка Билли Джин Кинг против Японии, в том числе и о всевозможных хитростях со стороны наших соперников.



Отметим, что изначально матч должен был состояться в апреле прошлого года в Японии, но вмешалась всемирная пандемия коронавируса. Встречу несколько раз переносили, в итоге было принято решение провести ее в Украине.



- Почему все-таки состоялся перенос матча с Японией в Украину?

- У японцев вначале был запрет на все спортивные мероприятия. Потом у них случился запрет на въезд всех спортсменов из других стран, хотя спортивные мероприятия открылись. Но учитывая то, что на этой неделе в Осаке проходит международный турнир по фигурному катанию, в котором принимают участие 200 спортсменов, то, на мой субъективный взгляд, их основная задача была вообще не играть матч на этой неделе. Они тянули до последнего момента, японцы не верили, что мы можем подготовить матч за один месяц. Зная, что они не могут собрать сильнейший состав, у них была такая тактика. Это наши предположения, но они основываются на тех фактах, которые мы знаем.



- Было ли известно ФТУ, что японцы не могут собрать сильнейший состав?

- Этого мы не знали. Но знали, что происходит что-то абсолютно ненормальное, неправдоподобное. Мы объявили свою готовность принять матч еще в прошлом году, потому что знали, что в Японии есть проблемы с правительственными требованиями по спортивным мероприятиям. Они не рассматривали нейтральные территории, не рассматривали перенос к нам. Японская сторона дотянула, пока не остался месяц до начала матча. После этого они сообщили, что не могут его проводить, потому что украинцев не пустят, но при этом в эту же неделю поставили гран-при по фигурному катанию.

За две недели до матча японцы заявили, что не приедут, потому что в Украине ужасная ситуация с ковидом. Японская сторона подала апелляцию в ITF, но Комитет Кубка Билли Джин Кинг принял решение эту апелляцию отклонить. И мы за две недели организовали этот матч, провели его, и он закончился нашей уверенной победой.





- Какие еще были варианты касательно места проведения данного матча в Украине?

- Было еще 2-3 варианта. Был вариант в зале, был вариант открытых кортов в киевском регионе. Но исходя из очень многих составляющих, приняли решение, что это будет Черноморск.



На этот матч мы рассматривали как самый климатически удобный регион, – Закарпатье. Там всегда теплее, чем даже здесь на побережье Черного моря. Но в Закарпатье нет международного аэропорта, расстояние от которого до места проведения не должно превышать 150 км.



- В любом случае играли бы на грунте?

- Конечно. Мы бы играли на грунтовом покритии и в зале, и на улице. Хотя играть на грунте в середине апреля – большой риск, где бы это ни было в Украине. Выбрали самую южную точку, но все равно знали, что это риск. Но мы пошли на него.





- Были ли какие-то сложности в организации матча в Черноморске?

- Было очень сложно. Вы должны понимать, что такие матчи организовывает Федерация тенниса Украины и офис ФТУ, который насчитывает 7 человек. Нам нужно было сюда ездить в несколько командировок. Очень хорошо, что здесь тоже есть люди, которые были заинтересованы в проведение этого матча, которые помогали. Хозяин Elite Tennis Club Юрий Губанков, который является главой ФТУ в Одесской области, оказал огромную помощь в организации встречи с Японией. Также очень помогал Иван Аниканов, генеральный менеджер в этом теннисном клубе, – без них этот матч не смог бы вообще состояться. Ту работу, которую мы обычно делаем за три месяца, мы сделали за три недели. И то, что мы выиграли со счетом 4:0 – спасибо нашим игрокам. Они прекрасно знали, как развивалась ситуация, они не сделали ни одной ошибки.

- Что касается нашей команды, трудно было собрать такой состав?

- Нет, нам было очень легко. У нас была предварительная договоренность со всеми, и даже с Ястремской. Даяна до последнего дня была готова играть, если бы решилось ее дело. Она была постоянно на связи и была готова играть со всеми девушками. Со Свитолиной никаких вопросов тоже не было.

Не имело значения приедет Наоми Осака, или не приедет, будет ли этот матч в Украине, или в Японии. Все были готовы играть, у всех одна задача – выиграть Кубок Билли Джин Кинг.





- Вы упомянули Даяну, когда может быть окончательное решение по ее делу?

- Может быть со дня на день. Вот-вот, мы ждем оправдательного приговора. Искренне на него надеемся.



- Последний вопрос по Кубку Дэвиса. В этом году мужчины могут сыграть еще один дополнительный матч из-за изменения в правилах. С чем это связано?

- К сожалению, это так. Стало понятно, что финал с 18-ю командами плохо работает. Было принято абсолютно логичное решение сократить количество команд до 16. Получилось, что два места пропадают в финальной части, что сильно меняет подход к турниру. Все понимают, что соревнования, которые каждый год меняют формат – это плохо, но мы должны потратить эти несколько лет на то, чтобы сделать схему идеальной. Мы только в конце сентября узнаем, нужно ли нам будет играть в ноябре или нет. После завершения матчей в сентябре будет составлен новый рейтинг и именно он определит четыре худших команды-победителя, которые сыграют стыковые матчи.

ФОТО: ФТУ/Юрий Сосновский