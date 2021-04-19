Александр ДЕНИСОВ: «Динамо по всем параметрам заслужило золото»

Известный журналист отметил результаты киевлян

  • 19.04.2021 08:56
  • 2179 просмотров
  • 7 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Динамо по всем параметрам заслужило золото»
© fcdynamo.kiev.ua

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов считает, что после победы в матче 22-го тура УПЛ над «Шахтером» (1:0) «Динамо» не упустит свой титул.

«Абсолютно уверен, что киевлянам теперь уже ничто не помешает выиграть золотые медали. Чемпионство «Динамо», считаю, будет абсолютно заслуженным и закономерным. Это надо признать.

Надо признать, что «Шахтер» в нынешнем сезоне, имея чемодан проблем, не наиграл ни на чемпионство, ни на Кубок, ни на Суперкубок. Четыре предыдущих сезона горняки справедливо были лучше в УПЛ, но в этом «Динамо» по всем параметрам заслужило золото», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Nevershot
    online
      Nevershot, 19.04.2021 10:00
    +2
    Не верю в искренность слов Денисова - это больше звучит как признание неизбежного.
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    samird
    online
      samird, 19.04.2021 09:56
    +1
    В предидущие 4 года Шахтера только дважды выиграл чемпионат без вопросов (как Динамо этом). В 2019 +7, а в 2018 +6 очков отрывы от Динамо. Два чемпионства имени Мариуполя (а в пуле ведь далеко не только Марик) - картонно-кабинетные.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 19.04.2021 09:37
    +4
    Alexander Киев, 19.04.2021 09:15
    Денисов немекнул, что раз в год и палка стреляет а тут 1 раз за 5 лет, это уже палка.. а бревно! так что, Дно оно и в Африке Дно, жаль опять будет позорить Украину в Европе
    Донецкое чучело под "Александра Киев" проспалась, вылезало из норы спустя сутки)))😆😆😆
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    лом
      лом, 19.04.2021 09:36
    -3
    пора в ЕСЛ сегодня и примут
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    DidOk
      DidOk, 19.04.2021 09:28
    +3
    Динамо з Луческу чемпіон ! 💪🏐🇺🇦
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 19.04.2021 09:15
    -13
    Денисов немекнул, что раз в год и палка стреляет а тут 1 раз за 5 лет, это уже палка.. а бревно! так что, Дно оно и в Африке Дно, жаль опять будет позорить Украину в Европе
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    DK1970
    online
      DK1970, 19.04.2021 09:11
    +4
    Вот не хера на раскаяние не тянет. После такого количества помоев. Занимайтесь, лазеры. Года два на новую команду, а там посмотрим. Металл подтянется. Зорька с Десной вам конкуренцию составит. Может какой джокер появится. ДК с победой!
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    BUCH
    online
      BUCH, 19.04.2021 09:37
    +4
    Alexander Киев, 19.04.2021 09:15
    Денисов немекнул, что раз в год и палка стреляет а тут 1 раз за 5 лет, это уже палка.. а бревно! так что, Дно оно и в Африке Дно, жаль опять будет позорить Украину в Европе
    Донецкое чучело под "Александра Киев" проспалась, вылезало из норы спустя сутки)))😆😆😆
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 19.04.2021 09:11
    +4
    Вот не хера на раскаяние не тянет. После такого количества помоев. Занимайтесь, лазеры. Года два на новую команду, а там посмотрим. Металл подтянется. Зорька с Десной вам конкуренцию составит. Может какой джокер появится. ДК с победой!
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 19.04.2021 09:28
    +3
    Динамо з Луческу чемпіон ! 💪🏐🇺🇦
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 19.04.2021 10:00
    +2
    Не верю в искренность слов Денисова - это больше звучит как признание неизбежного.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 19.04.2021 09:56
    +1
    В предидущие 4 года Шахтера только дважды выиграл чемпионат без вопросов (как Динамо этом). В 2019 +7, а в 2018 +6 очков отрывы от Динамо. Два чемпионства имени Мариуполя (а в пуле ведь далеко не только Марик) - картонно-кабинетные.
    Ссылка
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