Александр ДЕНИСОВ: «Динамо по всем параметрам заслужило золото»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов считает, что после победы в матче 22-го тура УПЛ над «Шахтером» (1:0) «Динамо» не упустит свой титул.

«Абсолютно уверен, что киевлянам теперь уже ничто не помешает выиграть золотые медали. Чемпионство «Динамо», считаю, будет абсолютно заслуженным и закономерным. Это надо признать.

Надо признать, что «Шахтер» в нынешнем сезоне, имея чемодан проблем, не наиграл ни на чемпионство, ни на Кубок, ни на Суперкубок. Четыре предыдущих сезона горняки справедливо были лучше в УПЛ, но в этом «Динамо» по всем параметрам заслужило золото», - сказал Денисов.