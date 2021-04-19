Флорентино ПЕРЕС: «Мы поможем футболу на всех уровнях»

19 апреля было официально объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов-грандов европейского футбола.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, который возглавил новую лигу, прокомментировал такой шаг.
«Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания», - сказал Перес.
Источник — Европейская Суперлига
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