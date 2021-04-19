Флорентино ПЕРЕС: «Мы поможем футболу на всех уровнях»

Президент «Реала» прокомментировал создание Европейской Суперлиги

  • 19.04.2021 07:00
  • 218 просмотров
  • 0 комментариев
Флорентино ПЕРЕС: «Мы поможем футболу на всех уровнях»
© Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля было официально объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов-грандов европейского футбола.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, который возглавил новую лигу, прокомментировал такой шаг.

«Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания», - сказал Перес.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Европейская Суперлига

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности