Флорентино ПЕРЕС: «Мы поможем футболу на всех уровнях»

19 апреля было официально объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов-грандов европейского футбола.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, который возглавил новую лигу, прокомментировал такой шаг.

«Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания», - сказал Перес.