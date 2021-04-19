Иван ФЕДЫК: «Счет больше в пользу Ингульца»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью с «Ингульцом» (0:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.
– Счет больше в пользу соперника. Что помешало выиграть? Реализация моментов. Нужно реализовывать те моменты, которые были.
– Климчук подходил бить пенальти. Он по расписанию это делал или у вас были другие пенальтисты?
– Да, он среди пенальтистов.
– Сегодня было много борьбы. Почему так получилось?
– Потому что фолили. Потому что было много борьбы. Соперник ведет силовую борьбу постоянно. В матчах с ними всегда много борьбы.
– Кому комфортнее было играть при таком темпе игры?
– На этом поле точно «Ингульцу».
– Во втором тайме меньше создавали у ворот соперника. С чем это связано?
– Я бы не сказал, что меньше создавали. Просто больше разыгрывали до верного.
Источник — Футбол 1/2/3
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