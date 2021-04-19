Иван ФЕДЫК: «Счет больше в пользу Ингульца»

Наставник «Руха» – о безголевой ничьей

  • 19.04.2021 05:40
  • 13 просмотров
  • 0 комментариев
Иван ФЕДЫК: «Счет больше в пользу Ингульца»
© Футбол 1/2/3. Иван Федык

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью с «Ингульцом» (0:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Счет больше в пользу соперника. Что помешало выиграть? Реализация моментов. Нужно реализовывать те моменты, которые были.

– Климчук подходил бить пенальти. Он по расписанию это делал или у вас были другие пенальтисты?
– Да, он среди пенальтистов.

– Сегодня было много борьбы. Почему так получилось?
– Потому что фолили. Потому что было много борьбы. Соперник ведет силовую борьбу постоянно. В матчах с ними всегда много борьбы.

– Кому комфортнее было играть при таком темпе игры?
– На этом поле точно «Ингульцу».

– Во втором тайме меньше создавали у ворот соперника. С чем это связано?
– Я бы не сказал, что меньше создавали. Просто больше разыгрывали до верного.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности