Иван ФЕДЫК: «Счет больше в пользу Ингульца»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью с «Ингульцом» (0:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Счет больше в пользу соперника. Что помешало выиграть? Реализация моментов. Нужно реализовывать те моменты, которые были.

– Климчук подходил бить пенальти. Он по расписанию это делал или у вас были другие пенальтисты?

– Да, он среди пенальтистов.

– Сегодня было много борьбы. Почему так получилось?

– Потому что фолили. Потому что было много борьбы. Соперник ведет силовую борьбу постоянно. В матчах с ними всегда много борьбы.

– Кому комфортнее было играть при таком темпе игры?

– На этом поле точно «Ингульцу».

– Во втором тайме меньше создавали у ворот соперника. С чем это связано?

– Я бы не сказал, что меньше создавали. Просто больше разыгрывали до верного.