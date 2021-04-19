Валерий ЮРЧУК: «Мы полностью контролировали игру до пропущенного мяча»

Голкипер «Днепра-1» – о ничьей с «Колосом»

  • 19.04.2021 05:00
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Валерий ЮРЧУК: «Мы полностью контролировали игру до пропущенного мяча»
© СК Днепр-1. Валерий Юрчук

Вратарь «Днепра-1» Валерий Юрчук прокомментировал ничью с «Колосом» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

– Была тяжелая игра, но она нам давалась. Мы ее полностью контролировали до пропущенного мяча. Был контроль мяча и атаки, что демонстрировало верность нашего пути. Было обидно пропустить на таком фоне, но мы тоже смогли забить.

– Где вы находите мотивацию, ведь вылет уже не грозит, еврокубки также далеко? На что делаете акцент внутри команды?
– На положительном результате. Мы хотим подняться как можно выше. Прошлый год мы завершили на последнем месте и желаем доказать, что достойны большего.

– Как команда пережила потери Довбика и Ди Франко?
– Тяжело было, но ребята справились. В команде достаточно игроков. Не хватало также Пихаленка, но ребята вышли и справились с поставленной задачей.

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Источник — СК Днепр-1

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