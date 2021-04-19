Сергей ЛОГИНОВ: «Сейчас играем и бьемся за престиж клуба и города»

30-летний защитник «Днепра-1» Сергей Логинов прокомментировал ничью с «Колосом» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.
– Что случилось, Сергей?
– Завтра обследование покажет, мышечная это травма или сухожилия. Когда вышел на второй тайм и сделал первую передачу, почувствовал тяжесть. А после второго длинного паса будто что-то щелкнуло в колене.
– Довольны ли сегодня очком? Или ничья разочаровала?
– Думаю, результат по игре, потому что матч получился боевым. Стандарты - важная часть футбола, и получилось так, что и пропустили, и забили со стандартов.
– Со стороны показалось, что не все получалось в середине поля в конструктивных действиях. Насколько это впечатление можно подтвердить взглядом непосредственно с поля?
– При отсутствии Пихаленка, конечно, с креативом стало хуже. Но тренеры построили игру и так, чтобы она была гармоничной в середине поля. Саша - важный игрок для команды, и мы ждем его как можно быстрее.
– Перед несколькими предыдущими матчами говорили о том, что команда пытается вернуть долги поражения в первом круге. Насколько вернули долг сегодня?
– Поскольку сыграли вничью, значит, на 50 процентов. Не хочется снова возвращаться к осенней части чемпионата - это стечение обстоятельств. И весна это доказывает. У нас задача - зарабатывать в каждой игре три очка, и мы сейчас играем и бьемся за престиж клуба и города.
Источник — Футбол 1/2/3
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