Руслан КОСТЫШИН: «В начале матча разбирались с расстановкой Днепра-1»

Наставник «Колоса» – о ничьей с днепрянами

  • 19.04.2021 03:40
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Руслан КОСТЫШИН: «В начале матча разбирались с расстановкой Днепра-1»
© СК Днепр-1. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мне понравилось, как действовала команда, возможно, за исключением первых 15 минут, когда мы разбиралась с расстановкой соперника. Она была понятна, но «Днепр-1» играл широкими сдвоенными флангами, поэтому нам по ходу матча пришлось менять свою игру. И после 15-й минуты нам стал даваться и прессинг, и мы начали завладевать территорией, пошли полумоменты, стандарты и дальше уже игра была под нашим контролем.

Вообще, мне понравилось, как соперник прессинговал, и во втором тайме «Днепр-1» может два раза и дошел до наших ворот, и один опасный момент был, когда вратарь нас выручил на 90-й минуте. Но, в целом, наш прессинг в игре удавался, и из-под него сопернику не так просто и выйти.

Выпустил Смирного, который давно не играл, хотел его поддержать, но в таких матчах трудно входить в игру, поэтому и замены в целом были осторожными. Повторюсь, что мне понравилось, как наша команда сегодня прессинговала и это при необычной схеме 3-4-3», - сказал Костышин.

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Источник — СК Днепр-1

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