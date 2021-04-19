ФОТО. Как Олимпик набрал первое очко за 9 матчей

В поединке 22 тура украинской Премьер-лиги «Мариуполь» и донецкий «Олимпик» сыграли вничью со счетом 1:1. Для команды Юрия Максимова это первое очко за 9 матчей, ранее она потерпела восемь поражений кряду.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею поединка на харьковском ОСК «Металлист».
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Источник — Sport.ua
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