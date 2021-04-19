В матче 31-го тура итальянской Серии А «Торино» на своем поле обыграл «Рому» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Томас Ринкон (Торино).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Дзадза (Торино).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнальдо-Антонио Санабриа (Торино).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
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Источник — Sport.ua
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