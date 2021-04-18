31-й тур
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фонсека на выход? Торино уверенно обыграл Рому

Состоялся поединок 31-го тура чемпионата Италии по футболу

  • 18.04.2021 20:55
  • 1292 просмотра
  • 2 комментария
Фонсека на выход? Торино уверенно обыграл Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» дома обыграл «Рому» со счетом 3:1.

«Торино» — «Рома» — 3:1
Голы: Санабрия, 57, Дзаза, 71, Ринкон, 90 — Майораль, 3

«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди, Иццо, Нкулу, Войвода (Синго, 63), Лукич (Ринкон, 71), Мандрагора, Верди (Базелли, 82), Бремер, Санабрия (Дзадза, 71), Белотти.
«Рома»: Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Рейнолдс (Карсдорп, 75), Верету (Диавара, 65), Кристанте, Карлес Перес, Вильяр (Пасторе, 82), Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 75).
Предупреждения: Нкулу (51), Верди (65), Диавара (74).
Удаление: Диавара (85).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Desna777
    online
      Desna777, 18.04.2021 21:46
    +1
    Не Roma гівно... Це Фонсека досить посередній тренер. Це не його рівень. Він не знайшов себе в Шахтарі, не знайшов і тут. На вихід це правильно
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 18.04.2021 21:08
    +1
    Рома говнище полное
    Ссылка
    Desna777
    online
      Desna777, 18.04.2021 21:46
    +1
    Не Roma гівно... Це Фонсека досить посередній тренер. Це не його рівень. Він не знайшов себе в Шахтарі, не знайшов і тут. На вихід це правильно
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 18.04.2021 21:08
    +1
    Рома говнище полное
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности