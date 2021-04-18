Фонсека на выход? Торино уверенно обыграл Рому

В поединке 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» дома обыграл «Рому» со счетом 3:1.
«Торино» — «Рома» — 3:1
Голы: Санабрия, 57, Дзаза, 71, Ринкон, 90 — Майораль, 3
«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди, Иццо, Нкулу, Войвода (Синго, 63), Лукич (Ринкон, 71), Мандрагора, Верди (Базелли, 82), Бремер, Санабрия (Дзадза, 71), Белотти.
«Рома»: Миранте, Бруно Перес, Фасио, Рожер, Рейнолдс (Карсдорп, 75), Верету (Диавара, 65), Кристанте, Карлес Перес, Вильяр (Пасторе, 82), Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 75).
Предупреждения: Нкулу (51), Верди (65), Диавара (74).
Удаление: Диавара (85).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.