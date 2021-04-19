СУРКИС: «В этом матче я не видел Шахтер. Шахматную партию выиграл Мистер»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу над «Шахтером» (1:0) в матче 22-го тура УПЛ:

«Мы еще не чемпионы, пока что не надо нас поздравлять. Поздравите, когда будем чемпионами. Победа – это да, очень важная и принципиальная. Ребята показали свои достойные качества, прежде всего – терпели. «Шахтер» – техничная команда, им нельзя давать разбежаться.

Эта партия была выиграна Мистером [главным тренером Мирчей Луческу]. Была чисто шахматная партия. Я не видел «Шахтер». Не припоминаю, чтобы у них не было ни одного опасного удара в створ ворот, кроме первого на 4-й минуте.

Я не буду оценивать игру «Шахтера». Для этого есть тренеры и специалисты, которые работают в донецком клубе. Я знаю, что «Динамо» очень сильно прибавило в организации игры, с теми же исполнителями, прежде всего в организации игры. В матче с «Шахтером» это было наглядно продемонстрировано. Команда знала, чего она хочет, и добилась того, к чему она идет.

Не за горами, надеюсь, время, когда нас будут поздравлять с чемпионством. Но для этого нужно взять еще 3 очка. С президентом «Шахтера» не разговаривал еще. Завтра-послезавтра обязательно поговорим. После матчей мы не созваниваемся».