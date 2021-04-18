Гасперини рассказал, почему Малиновский не вышел в старте на матч с Юве

Украинец принес победу «Аталанте», выйдя на поле со скамейки запасных

  • 18.04.2021 23:18
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Гасперини рассказал, почему Малиновский не вышел в старте на матч с Юве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В поединке 31-го тура серии А с «Ювентусом» (1:0) Руслан Малиновский вышел на поле в концовке второго тайма и точным ударом принес победу бергамаскам.

«Знали, что можем обыграть «Ювентус», несмотря на то, что это отличная команда. Мы победили с трудом, но это вселяет в нас большую гордость. Пока рано говорить о достигнутой цели, но эти 3 очка очень важны для морального духа команды.

Почему Малиновский начал матч на скамейке запасных и почему мы сыграли в 3 защитника? У нас выпали Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро. Это очень важные игроки, особенны при игре в 4 защитника. Я выбрал Йоакима Мэле, а не Малиновского, потому что думал обо всех 90 минутах. Нам нужна была интенсивность и легкость, а игра в 3 защитника способствует этому.

Защитники и полузащитники хорошо сыграли, мы были компактными и внимательными. Предоставление свободных зон Морате, Дибале и Куадрадо может быть фатальным», - сказал Гасперини.

«Аталанта» обошла «Ювентус» в турнирной таблице. Команда Гасперини занимает 3 место, имея в активе 64 очка.

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Источник — XSport

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