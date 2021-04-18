В поединке 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома обыграл «Дженоа» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Милан» — «Дженоа» — 2:1
Голы: Ребич, 13, Скамакха, 68, автогол — Дестро, 37
События матча
|68'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Джанлука Скамакка (Дженоа).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дестро (Дженоа).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Анте Ребич (Милан).
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Источник — YouTube
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