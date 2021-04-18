Милан победил Дженоа благодаря автоголу Скамакхи

В поединке 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» дома обыграл «Дженоа» со счетом 2:1.
«Милан» — «Дженоа» — 2:1
Голы: Ребич, 13, Скамакха, 68, автогол — Дестро, 37
«Милан»: Доннарумма, Кьер, Тео, Томори, Калулу (Диогу Далот, 62), Салемакерс (Браим Диас, 63), Беннасер (Тонали, 74), Чалханоглу (Крунич, 88), Кессиэ, Ребич, Рафаэл Леау (Манджукич, 63).
«Дженоа»: Перин, Гильоне (Бираски, 57), Масьелло, Гольданига, Стротман (Бехрами, 83), Радованович, Зайц, Бадель, Кассата (Пандев, 74), Дестро (Пьяца, 57), Скамакка (Шомуродов, 74).
Предупреждение: Гольданига (26).
Источник — Sport.ua
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