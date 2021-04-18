Первая лига. Серия Вереса, триллер в Николаеве и голепад в первых таймах

Обзор поединков 22-го тура Первой лиги

  • 18.04.2021 19:46
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Первая лига. Серия Вереса, триллер в Николаеве и голепад в первых таймах
© ФК Николаев

Сразу хочется отметить очень интересный факт. Большинство голов этого тура были забиты в первом тайме. Если говорить конкретно, то из 23 голов этого тура аж 20 (!) были забиты в первой половине встречи.

Неуступчивый «Кремень» смог отобрать очки у «Черноморца», который борется за повышение в классе. Команда из Кременчуга открыла счет в матче после гола Дениса Галаты. Но уже на 18-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве – красную карточку получил Александр Головко-младший, сын знаменитого футболиста и тренера Александра Головко. В большинстве одесситы сразу же сравняли счет – точно пробил знаменитый Сергей Кравченко. Игра так и завершилась со счетом 1:1.

«ВПК-Агро» и «Прикарпатье» расписали мировую 1:1. Иванофранковцы, которые ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в Первой лиге, вышли вперед после автогола Дмитрия Зозули. Но до перерыва Александр Беляев сравнял счет. В раздевалки команды пошли при счете 1:1. Результат встречи так и не поменялся, зато во втором тайме в обоих коллективах были удаления – у хозяев красную карточку получил Антон Кича, а у гостей – Андрей Кохман.

«Верес» одержал очередную победу в Первой лиге. Для команды из Ровно это была десятая победа кряду в чемпионате Украины. Подопечные Юрия Вирта последний раз проигрывали аж 10-го ноября «Альянсу». После этого они только куют победы. Так получилось и в этот раз в Тернополе. «Верес» выиграл встречу со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Панасенко на 20-й минуте. К слову, Михаил Сергийчук во второй половине встречи не реализовал пенальти. Так бы гости могли выиграть еще увереннее. Можно только поздравить «Верес» с такой замечательной игрой. Команда Вирта выиграла десять встреч кряду со счетом 19:2.

Настоящая битва с восемью голами была в Николаеве, где «корабелы» принимали «пивоваров» из Киева.  В первом тайме этой встречи было забито аж семь мячей. За «Николаев» забивали Сергей Кравченко, который оформил дубль, Руслан Паламар и Владимир Одарюк. В составе «Оболони» точно пробивали Артур Мурза, Алексей Щебетун и Алексей Савченко. Первая половина поединка завершилась со счетом 4:3 в пользу николаевской команды. В дебюте второй половины встречи Паламар оформил дубль. Как часто бывает в таких матчах, больше голов не было, и встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «корабелов»!

«Альянс» в Житомире выиграл у «Полесья» со счетом 2:1. Все голы фанаты увидели в первом тайме. На точные удары в исполнении Вячеслава Поднебенного и Владислава Шарая «Полесье» ответил голом Андрея Ковалева.

«Агробизнес» снова не смог победить. Команда из Волочиска расписала мировую с «Горняком-Спорт» (1:1). Обе команды забивали до перерыва с пенальти. За «агрономов» точно пробил Руслан Черненко, в составе гостей гол в свой актив записал Сергей Романов. Для «Агробизнеса», который хочет в УПЛ, ничья - не тот результат, которого команда хотела достичь. Единственным позитивом для «агрономов» является тот факт, что голом отличился Черненко, который с 11 точными ударами продолжает лидировать в бомбардирской гонке Первой лиги.

В битве аутсайдеров «Авангард» смог выиграть у «Кристалла». Краматорчане вышли вперед на 6-й минуте встречи после гола Романа Толочко. На 19-й минуте «Авангард» забил второй мяч после автогола Владимира Киричука, которому довелось стать антигероем поединка. Он на 84-й минуте получил красную карточку и оставил херсонцев в меньшинстве. Но даже при таком раскладе «Кристалл» отыграл один гол после точного удара Олега Вакуленко. Как итог, победа «Авангарда» на выезде со счетом 2:1.

Команды из верхней части турнирной таблицы «Металлист 1925» и «Волынь» сыграли вничью 1:1 в Харькове. На гол Олега Голодюка луцкая команда ответила точным ударом Артура Рябова.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига Украины. 22-й тур

16 апреля, пятница

«Кремень» - «Черноморец» - 1:1
Голы: Галата, 15 – Кравченко, 21.

Удаление: Головко, 18 («Кремень»)

«ВПК-Агро» - «Прикарпатье» - 1:1
Голы: Беляев, 39 – Зозуля, 6 (автогол)

Удаления: Кича, 90+1 – Кохман, 73.

«Нива» - «Верес» - 0:1
Гол: Панасенко, 20

Нереализованный пенальти: Сергийчук, 60 («Верес»).

«Николаев» - «Оболонь» - 5:3
Голы: Паламар, 10, 50, Кравченко, 16, 45+1, Одарюк, 18 – Мурза, 20, Щебетун, 29, Савченко, 45+3.

«Полесье» - «Альянс» - 1:2
Голы: Ковалев, 14 – Поднебенный, 27, Шарай, 35.

«Агробизнес» - «Горняк-Спорт» - 1:1
Голы Черненко, 22 - с пенальти - Романов, 32 - с пенальти

17 апреля, суббота

«Кристалл» - «Авангард» - 1:2
Голы: Вакуленко, 19 – Толочко, 6, Киричук, 19 (автогол)

Нереализованный пенальти: Ермоленко, 6 («Авангард»).

Удаление: Киричук, 84 («Кристалл»)

«Металлист 1925» - «Волынь» - 1:1
Голы: Голодюк, 36 – Рябов, 68.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 18.04.2021 20:00
    0
    Нива приймала Верес у Львові, а не а Тернополі
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 18.04.2021 20:00
    0
    Нива приймала Верес у Львові, а не а Тернополі
    Ссылка
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