Малиновский получил высокую оценку за матч с Ювентусом по версии WhoScored

27-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил высокую оценку за поединок 31-го тура чемпионата Италии по футболу против туринского «Ювентуса» (1:0).
Малиновский вышел на замену вместо Мехле на 72-й минуте встречи, а на 87-й минуте забил единственный гол в матче.
Руслан получил оценку 7,3 балла. В составе «Аталанты» оценки выше получили только Фройлер (7,4 балла), Толой (7,5 балла) и Паломино (7,7 балла).
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Источник — WhoScored.com
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