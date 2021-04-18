Мариуполь — Олимпик. Видео гола Нкенга

В поединке 22-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» — «Олимпик» забитым голом отметился 21-летний футболист гостей Таддеус Нкенг.
На 26-й минуте встречи Нкенг сделал счет 1:1, реализовав пенальти.
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Источник — Футбол 1/2/3
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