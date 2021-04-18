Владимир ЧЕСНАКОВ: «От Максимова досталось на орехи»

Футболист «Ворсклы» подвел итоги победы над «Зарей» (4:2)

  • 18.04.2021 16:55
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «От Максимова досталось на орехи»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

В поединке 22-го тура чемпионата УПЛ «Ворскла» уверенно победила «Зарю» (4:2) и обострила борьбу за бронзу. Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал, что помогло полтавчанам взять верх над луганчанами.

«Не исключен вариант, что «Заря» не ожидала от «Ворсклы» такой прыти в атаке. Однако нам удавалось «накрывать» гостей на их половине поля и, перехватив мяч, находить уязвимые места в обороне соперника. До этого матча «Заря» была результативной и надежной в защите. Но мы в самый нужный момент превзошли луганчан в реализации голевых моментов.

Похвалил ли нас после финального свистка Юрий Максимов? Если откровенно, то не дождались, наоборот, нам досталось на орехи за пропущенные два мяча в концовке.

Чем была вызвана моя замена на 80-й минуте? Чтобы избежать желтой карточки, которая оказалась бы для меня четвертой, и поэтому пришлось бы пропустить следующий не менее важный матч — с «Колосом». На финишной прямой нужно учитывать каждую мелочь», — отметил Чеснаков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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