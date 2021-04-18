Виктор ЦЫГАНКОВ: «Работаем и верим»

23-летний украинский ваингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над донецким «Шахтером» (1:0) в поединке 22-го тура УПЛ.
«Работаем и верим», — написал Цыганков после матча.
Цыганков вышел на замену на 74-й минуте поединка вместо Александра Караваева.
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