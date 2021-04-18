Виктор ЦЫГАНКОВ: «Работаем и верим»

Футболист «Динамо» доволен победой над «Шахтером» (1:0)

  • 18.04.2021 16:22
  • 1439 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Работаем и верим»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

23-летний украинский ваингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков поделился впечатлениями о победе над донецким «Шахтером» (1:0) в поединке 22-го тура УПЛ.

«Работаем и верим», — написал Цыганков после матча.

Цыганков вышел на замену на 74-й минуте поединка вместо Александра Караваева.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.04.2021 16:50
    +3
    Чемпион, Витя заслужил. Давай теперь без травм, ну и трансфер теперь тоже, как я и говорил, после чемпионства с Динамо Витю и Миколу нужно отпускать, сначала нужно было с родным клубом титул взять и только потом в Европу
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 18.04.2021 16:50
    +3
    Чемпион, Витя заслужил. Давай теперь без травм, ну и трансфер теперь тоже, как я и говорил, после чемпионства с Динамо Витю и Миколу нужно отпускать, сначала нужно было с родным клубом титул взять и только потом в Европу
    Ссылка
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