Тарас СТЕПАНЕНКО: «Никаких оправданий и объяснений»

31-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:1) в поединке 22-го тура УПЛ.
«Никаких оправданий и объяснений.
Каждому игроку и всей команде есть над чем работать», — написал Тарас после матча.
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