ЖАЖА: «После матча с Бешикташем Ярославский дал мне 100 тысяч долларов»

Бывший форвард «Металлиста» - о премиальных в украинском клубе

  • 18.04.2021 15:32
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ЖАЖА: «После матча с Бешикташем Ярославский дал мне 100 тысяч долларов»
© ФК Металист. Жажа

Екс-форвард «Металлиста» рассказал о премиальных после выхода в групповой этап Лиги Европы.

«Я много забивал с дальних дистанций, но тот мяч «Бешикташу» случился в самый нужный момент, да еще такой безумный! Целился в ворота – мяч залетел в угол. Этот гол помог нам пройти «Бешикташ». 

После матча в раздевалку зашел президент (Александр Ярославский. – Прим. Sport.ua) и сказал, что ждет меня в своем офисе. Я пришел, и он мне дал за этот матч с «Бешикташем» 100 тысяч долларов, хотя за выход в групповой раунд обещал по 75 тысяч долларов каждому футболисту», - сказал Жажа.

Жажа выступал в «Металлисте» с 2008 по 2010 год, а также в сезоне 2013/14.

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Источник — FanDay

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