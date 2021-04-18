ЖАЖА: «Шахтер давал за меня 15 миллионов»

Донецкий «Шахтер» после первого сезона бразильца в «Металлисте» хотел приобрести Жажа: горняки давали за него 15 миллионов и троих игроков, но Александр Ярославский сказал нет.

«После первого моего успешного сезона в «Металлисте», «Шахтер» захотел купить меня. Они позвонили, когда я уже отправился на каникулы домой в Бразилии. Сказали, чтобы я летел в Донецк. Прилетел. Мы переговорили. У меня тогда были некоторые проблемы с коленом. «Шахтер» отправил меня на дообследование в Барселону, затем во Францию. Там обнаружили небольшое растяжение связок, но операция не понадобилась.

Я вернулся в Украину. «Шахтер» предложил контракт на пять лет. Мы все согласовали. Когда пришло время говорить с «Металлистом», президент Ярославский затребовал от «Шахтера» 20 миллионов. Президент «Шахтера» посчитал эту сумму большой. Он ответил Ярославскому, что готов дать 15 и еще в придачу троих игроков. Ярославский сказал либо 20, либо Жажа не продается. Этот канат клубы тянули не одну неделю, не могли договориться. Затем Ярославский позвонил мне снова и сказал: Я хочу, чтобы ты остался в «Металлисте». Я его очень уважал и, разумеется, не нагнетал ситуацию и спокойно вернулся в «Металлист» после летнего отпуска», – сказал Жажа.

Жажа выступал в «Металлисте» с 2008 по 2010 год, а также с в сезоне 2013/14.