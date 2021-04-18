Свитолина узнала потенциальных соперниц на турнире в Штутгарте

Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) получила четвертый номер посева и пропустит первый круг. Во втором раунде она сыграет либо с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (№25 WTA), либо с одной из победительниц квалификации.
Напомним, в пятницу и в субботу Свитолина одержала две победы в рамках встречи сборных Украины и Японии в Кубке Билли Джин Кинг.
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Источник — Twitter
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