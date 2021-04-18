Свитолина узнала потенциальных соперниц на турнире в Штутгарте

Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) получила четвертый номер посева и пропустит первый круг. Во втором раунде она сыграет либо с экс-первой ракеткой мира Анжелик Кербер (№25 WTA), либо с одной из победительниц квалификации.



Напомним, в пятницу и в субботу Свитолина одержала две победы в рамках встречи сборных Украины и Японии в Кубке Билли Джин Кинг.