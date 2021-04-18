Еще один шанс для Бойко. Вратарь Динамо выйдет в основе на матч Кубка

По информации «Динамо Киев Inside», вратарь Денис Бойко сохранит место в основном составе команды на матч полуфинала Кубка Украины против «Агробизнеса».
Бойко, который в нынешнем сезоне является резервистом Георгия Бущана, хорошо себя показал в четвертьфинале с «Колосом», выручив команду в серии пенальти.
Всего в нынешнем сезоне Денис провел 2 матча.
Матч состоится 21 апреля.
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