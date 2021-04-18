ФОТО. Месси снова на коне. 37-й трофей, рекорд голевых финалов

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0. Два мяча забил капитан каталонцев Лионель Месси. Он стал первым игроком в 119-летней истории турнира, забивавшим в 7 финальных матчах.

Кроме того, для Месси этот трофей стал 37-м в карьере и он вышел на второе место в списке самых титулованных игроков за всю историю, сравнявшись с Андресом Иньестой и Максвеллом. Лидером по данному показателю является экс-одноклубник Месси бразилец Дани Алвес — 42 титула.