ФОТО. Месси снова на коне. 37-й трофей, рекорд голевых финалов

Аргентинец провел еще один великий матч

  • 18.04.2021 12:27
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  • 1 комментарий
ФОТО. Месси снова на коне. 37-й трофей, рекорд голевых финалов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0. Два мяча забил капитан каталонцев Лионель Месси. Он стал первым игроком в 119-летней истории турнира, забивавшим в 7 финальных матчах. 

Кроме того, для Месси этот трофей стал 37-м в карьере и он вышел на второе место в списке самых титулованных игроков за всю историю, сравнявшись с Андресом Иньестой и Максвеллом. Лидером по данному показателю является экс-одноклубник Месси бразилец Дани Алвес — 42 титула.

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Виталий Петровский, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 18.04.2021 12:35
    +1
    На кубок Испании, Месси забил всего - 56 мячей, это дорогово стоит, но то что Месси забивал в 7 финалах! Это фантастика!
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 18.04.2021 12:35
    +1
    На кубок Испании, Месси забил всего - 56 мячей, это дорогово стоит, но то что Месси забивал в 7 финалах! Это фантастика!
    Ссылка
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