Анатолий НУРИЕВ: «Вся борьба за выживание еще впереди»

Героем поединка 22 тура чемпионата УПЛ «Минай» – «Десна» (3:1) стал форвард хозяев Анатолий Нуриев, оформивший «дубль» и сделавший результативную передачу.

Лидер «Миная» рассказал, кому он посвятил голы, позволившие закарпатцам покинуть зону вылета.

«Перед началом сезона я поставил перед собой цель: забить десять голов. В матче с «Десной» эта высота мне уже покорилась. Теперь главное не останавливаться на достигнутом, ведь вся борьба за выживание еще впереди.

В поединке с «Десной» большинство экспертов отдавали предпочтение черниговцам, но это лишь послужило для нас дополнительной мотивацией, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества. Тем более, что сегодня даже ничья для нас была равносильна поражению. На мой взгляд, мы заслужили победу. Ведь гости только в начале матча были ближе, чтобы открыть счет, затем соперничество продолжалось на встречных курсах и мы преуспели в реализации голевых моментов.

Кстати, и в проигранном матче первого круга «Минай» ни в чем не уступал «Десне». А реализуй я в дебюте пенальти, то еще неизвестно, чем бы все закончилось. Сегодня я сумел реабилитироваться, на этот раз с «точки» сумел перехитрить вратаря гостей, хотя мне больше запомнился второй гол, забитый после комбинации, когда мне пяткой отпасовал Рустам Ахмедзаде. Всегда приятно завершать усилия партнеров метким ударом. А сегодняшние голы я посвящаю своей девушке, с которой встречаюсь уже два года», - сказал Нуриев.