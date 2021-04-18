Мирон МАРКЕВИЧ: «Матч Динамо и Шахтера – разочарование»

Специалист не испытал удовольствия от просмотра украинского классико

  • 18.04.2021 11:55
  • 4085 просмотров
  • 13 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Матч Динамо и Шахтера – разочарование»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу киевского «Динамо» над донецким «Шахтером» (1:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Если одним словом, то – разочарование. В это трудно поверить, но обе команды умудрились за 90 минут создать лишь несколько голевых моментов. Так не должно быть, ведь футбол и интересен, прежде всего, молниеносными атаками, остротой у ворот, а не вялой перепасовкой вблизи штрафной площадки. Еще можно сделать скидку динамовцам, которые играли по результату, но ведь «Шахтеру», чтобы сохранить интригу в борьбе за «золото», необходимо было обязательно побеждать. Создалось впечатление, что для «горняков» главное было держание мяча, а не нагнетание обстановки вблизи ворот киевлян. Я это объясняю тем, что в составе «Шахтера» практически не осталось скоростных игроков, которые могли бы «взрывать» оборонительные редуты соперника. Раньше таким был Тайсон, но с ним решили досрочно распрощаться.

В общем, ожидания не оправдались. И не только мои, но и многочисленного отряда болельщиков. Футбол совсем другого уровня и накала должен быть в дерби», - сказал Маркевич.

Напомним, что, победив главного конкурента в УПЛ, «Динамо» набрало 55 очков и практически гарантировало себе золотые медали.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 18.04.2021 12:59
    0
    serge_kr, 18.04.2021 12:19
    Игра Динамо - позор украинского футбола!
    Как охарактеризуешь игру мариупольского шахтёра?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 12:52
    +1
    Тарас Metal, 18.04.2021 12:36
    Краще вже на Динамо, якщо ставити) кф був солідніше))
    Якось непатріотично проти своїх ставити. Рудий сюзерен би не зрозумів.
    Ссылка
    Тарас Metal
    online
      Тарас Metal, 18.04.2021 12:36
    0
    Trasher311987, 18.04.2021 11:58
    Бидоныч ты свою ЗП в уаф на Шахту поставил?))))
    Краще вже на Динамо, якщо ставити) кф був солідніше))
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 18.04.2021 12:30
    +5
    serge_kr, 18.04.2021 12:19
    Игра Динамо - позор украинского футбола!
    Ага а игра Шахтера это шедевр Ман сити и ПСЖ спрячуться
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 12:30
    +1
    serge_kr, 18.04.2021 12:19
    Игра Динамо - позор украинского футбола!
    Немытый, молись чтобы Анробизнес не вышел в вышку в следующем году
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 18.04.2021 12:19
    -6
    Игра Динамо - позор украинского футбола!
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 18.04.2021 12:17
    +2
    Дивлячись на те,як Маркевич прогинається перед рудим татарином та котить бочку на Динамо,наступним кротячим тренером стане саме він.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 12:13
    +5
    Кротячий посіпака розчарований.... ну, звичайно
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 12:03
    +4
    где ёжики и коты
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 12:03
    +7
    А вы реально заметили, как только в класичном побеждает Динамо , ржавые вылазят и настирают скулить , что игры не были , все уныло и т д и это самый скучный матч из всех что были ?
    —-
    И так уже годами
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 12:02
    +8
    О , вылезли кротятские плакальщицы , со старой методичкой
    ——
    Динамо сыграло прекрасно- так же как играло с АЗ Брюгге и тем же Фради дома .
    —-
    Сыграли плотно прагматично и по результату
    А как сыграл шахтёр - пусть его глоры разбираются , не нужно в свою клоаку Динамо затягивать .
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 12:01
    0
    о вылезло-но то таке--и где твой бомж клуб--мирон
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2021 11:58
    +7
    Бидоныч ты свою ЗП в уаф на Шахту поставил?))))
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 12:02
    +8
    О , вылезли кротятские плакальщицы , со старой методичкой
    ——
    Динамо сыграло прекрасно- так же как играло с АЗ Брюгге и тем же Фради дома .
    —-
    Сыграли плотно прагматично и по результату
    А как сыграл шахтёр - пусть его глоры разбираются , не нужно в свою клоаку Динамо затягивать .
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 12:03
    +7
    А вы реально заметили, как только в класичном побеждает Динамо , ржавые вылазят и настирают скулить , что игры не были , все уныло и т д и это самый скучный матч из всех что были ?
    —-
    И так уже годами
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2021 11:58
    +7
    Бидоныч ты свою ЗП в уаф на Шахту поставил?))))
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 18.04.2021 12:30
    +5
    serge_kr, 18.04.2021 12:19
    Игра Динамо - позор украинского футбола!
    Ага а игра Шахтера это шедевр Ман сити и ПСЖ спрячуться
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 12:13
    +5
    Кротячий посіпака розчарований.... ну, звичайно
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 12:03
    +4
    где ёжики и коты
    Ссылка
    mustapha
      mustapha, 18.04.2021 12:17
    +2
    Дивлячись на те,як Маркевич прогинається перед рудим татарином та котить бочку на Динамо,наступним кротячим тренером стане саме він.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 12:52
    +1
    Тарас Metal, 18.04.2021 12:36
    Краще вже на Динамо, якщо ставити) кф був солідніше))
    Якось непатріотично проти своїх ставити. Рудий сюзерен би не зрозумів.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 12:30
    +1
    serge_kr, 18.04.2021 12:19
    Игра Динамо - позор украинского футбола!
    Немытый, молись чтобы Анробизнес не вышел в вышку в следующем году
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 18.04.2021 12:59
    0
    serge_kr, 18.04.2021 12:19
    Игра Динамо - позор украинского футбола!
    Как охарактеризуешь игру мариупольского шахтёра?
    Ссылка
    Тарас Metal
      Тарас Metal, 18.04.2021 12:36
    0
    Trasher311987, 18.04.2021 11:58
    Бидоныч ты свою ЗП в уаф на Шахту поставил?))))
    Краще вже на Динамо, якщо ставити) кф був солідніше))
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 12:01
    0
    о вылезло-но то таке--и где твой бомж клуб--мирон
    Ссылка
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