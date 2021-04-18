Мирон МАРКЕВИЧ: «Матч Динамо и Шахтера – разочарование»

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу киевского «Динамо» над донецким «Шахтером» (1:0) в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

«Если одним словом, то – разочарование. В это трудно поверить, но обе команды умудрились за 90 минут создать лишь несколько голевых моментов. Так не должно быть, ведь футбол и интересен, прежде всего, молниеносными атаками, остротой у ворот, а не вялой перепасовкой вблизи штрафной площадки. Еще можно сделать скидку динамовцам, которые играли по результату, но ведь «Шахтеру», чтобы сохранить интригу в борьбе за «золото», необходимо было обязательно побеждать. Создалось впечатление, что для «горняков» главное было держание мяча, а не нагнетание обстановки вблизи ворот киевлян. Я это объясняю тем, что в составе «Шахтера» практически не осталось скоростных игроков, которые могли бы «взрывать» оборонительные редуты соперника. Раньше таким был Тайсон, но с ним решили досрочно распрощаться.

В общем, ожидания не оправдались. И не только мои, но и многочисленного отряда болельщиков. Футбол совсем другого уровня и накала должен быть в дерби», - сказал Маркевич.

Напомним, что, победив главного конкурента в УПЛ, «Динамо» набрало 55 очков и практически гарантировало себе золотые медали.