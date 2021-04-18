Владислав КУЛАЧ: «Это первый хет-трик в моей карьере»

Нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал победу над луганской «Зарей» (4:2). Кулач стал героем поединка, оформив первый хет-трик в своей карьере.

«На первом месте для меня стоит то, чтобы команда выполнила свою задачу. Буду я забивать или кто-то другой - это на втором плане. Главное - чтобы команда выигрывала. Сегодня забил три и мы выиграли - для меня это вдвойне приятно. Тем более, что это первый хет-трик в моей карьере», - сказал Кулач.