Сергей ПАЛКИН: «Как можно выиграть, если Шахтер по воротам не бьет?»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин остался недоволен поражением от «Динамо» и потерей реальных шансов на чемпионский титул УПЛ.

«Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем? Играли плохо, не о чем говорить и анализировать. В чем проблема? Есть определенные трудности, которые нужно решать».

«Будем этим заниматься», - сказал Палкин.