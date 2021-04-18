Сергей ПАЛКИН: «Как можно выиграть, если Шахтер по воротам не бьет?»

Генеральный директор клуба недоволен матчем против «Динамо»

  • 18.04.2021 11:30
  • 6750 просмотров
  • 12 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Как можно выиграть, если Шахтер по воротам не бьет?»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин остался недоволен поражением от «Динамо» и потерей реальных шансов на чемпионский титул УПЛ.

«Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем? Играли плохо, не о чем говорить и анализировать. В чем проблема? Есть определенные трудности, которые нужно решать».

«Будем этим заниматься», - сказал Палкин.

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Источник — Футбол 1/2/3

(36 голосов)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 18.04.2021 12:40
    0
    Иди занимайся
    Ссылка
    SrAntoshin
    online
      SrAntoshin, 18.04.2021 12:36
    0
    Ёкарный Бабай, 18.04.2021 11:38
    Нет, нужен еще один клубный канал
    Шахтар 2
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 11:59
    +12
    Палка , главное чтобы ты из шахтёра не ушёл и твой хорватский стукачек !
    —-
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 18.04.2021 11:50
    +13
    Напомню с нового сезона канал Футбол не имеет прав на еврокубки только записи.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 18.04.2021 11:47
    +11
    Говори как есть. Очень устали с Мариуполем
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:41
    +13
    палка---у вас все силы отнял прошлый тур--с арендуполем
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 18.04.2021 11:41
    +7
    Ёкарный Бабай, 18.04.2021 11:38
    Нет, нужен еще один клубный канал
    Юмористический. И там последние игры показывать
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 18.04.2021 11:40
    +8
    Ага. Есть отдельные трудности. Что-то жители Копакобаны ср...ть хотели на твой Шахтер Как там было?
    Хде Шахтер? Хде?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 11:38
    +10
    DidOk, 18.04.2021 11:35
    новий тренер...
    Нет, нужен еще один клубный канал
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 18.04.2021 11:35
    +3
    новий тренер...
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 18.04.2021 11:34
    +2
    Та ты шо?
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:32
    +4
    палка--браво
    Ссылка
    Fitness063
    online
      Fitness063, 18.04.2021 11:50
    +13
    Напомню с нового сезона канал Футбол не имеет прав на еврокубки только записи.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:41
    +13
    палка---у вас все силы отнял прошлый тур--с арендуполем
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 11:59
    +12
    Палка , главное чтобы ты из шахтёра не ушёл и твой хорватский стукачек !
    —-
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 18.04.2021 11:47
    +11
    Говори как есть. Очень устали с Мариуполем
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 11:38
    +10
    DidOk, 18.04.2021 11:35
    новий тренер...
    Нет, нужен еще один клубный канал
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 18.04.2021 11:40
    +8
    Ага. Есть отдельные трудности. Что-то жители Копакобаны ср...ть хотели на твой Шахтер Как там было?
    Хде Шахтер? Хде?
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 18.04.2021 11:41
    +7
    Ёкарный Бабай, 18.04.2021 11:38
    Нет, нужен еще один клубный канал
    Юмористический. И там последние игры показывать
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:32
    +4
    палка--браво
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 18.04.2021 11:35
    +3
    новий тренер...
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 18.04.2021 11:34
    +2
    Та ты шо?
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 18.04.2021 12:40
    0
    Иди занимайся
    Ссылка
    SrAntoshin
    online
      SrAntoshin, 18.04.2021 12:36
    0
    Ёкарный Бабай, 18.04.2021 11:38
    Нет, нужен еще один клубный канал
    Шахтар 2
    Ссылка
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