Сергей ПАЛКИН: «Как можно выиграть, если Шахтер по воротам не бьет?»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин остался недоволен поражением от «Динамо» и потерей реальных шансов на чемпионский титул УПЛ.
«Как можно выиграть, если мы по воротам не бьем? Играли плохо, не о чем говорить и анализировать. В чем проблема? Есть определенные трудности, которые нужно решать».
«Будем этим заниматься», - сказал Палкин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Хде Шахтер? Хде?
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Хде Шахтер? Хде?
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