Игорь СУРКИС: «Думаю, Динамо этот чемпионат точно не упустит»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу 1:0 в матче УПЛ против «Шахтера» и 10-очковый перевес над соперником в таблице.
«Приятно, выиграли, 10 очей сейчас. Я все понимаю, но нужно еще поставить финальную точку. Нельзя расслабляться. У нас Кубок через три дня, потом «Ингулец». Я надеюсь, что ребята все понимают».
«Думаю, этот чемпионат мы точно не упустим. Думаю, так. Но еще не чемпионы, не с чем поздравлять», - сказал Суркис.
Киевляне могут выиграть титул УПЛ впервые с 2016 года.
Источник — Футбол 1/2/3
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