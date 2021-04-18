Игорь СУРКИС: «Думаю, Динамо этот чемпионат точно не упустит»

Президент еще не готов принимать поздравления

  • 18.04.2021 11:14
  • 443 просмотра
  • 1 комментарий
Игорь СУРКИС: «Думаю, Динамо этот чемпионат точно не упустит»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу 1:0 в матче УПЛ против «Шахтера» и 10-очковый перевес над соперником в таблице.

«Приятно, выиграли, 10 очей сейчас. Я все понимаю, но нужно еще поставить финальную точку. Нельзя расслабляться. У нас Кубок через три дня, потом «Ингулец». Я надеюсь, что ребята все понимают».

«Думаю, этот чемпионат мы точно не упустим. Думаю, так. Но еще не чемпионы, не с чем поздравлять», - сказал Суркис.

Киевляне могут выиграть титул УПЛ впервые с 2016 года.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:21
    0
    ЧЕМПИОНЫ
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 11:21
    0
    ЧЕМПИОНЫ
    Ссылка
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