Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Можно поздравить Динамо с чемпионством»

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий высказался о матче 22-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» (0:1) и прокомментировал тот факт, что киевляне без пяти минут чемпионы Украины.

«Можно ли сказать, что «Динамо» чемпион? Да! Как я и говорил, это была игра за имидж. Но где-то у «горняков» что-то не получилось. Некоторые эксперты говорят, что, если бы «Динамо» не выиграло у «Шахтера», это было бы незаслуженное чемпионство. Так в таком случае может тогда сделать чемпионат из «Динамо» и «Шахтера» и пусть они играют между собой? Я о том, что в чемпионате Украины есть и другие клубы, которые готовятся и тренируются, желая у лидеров забрать очки.

Думаю, можно поздравить киевлян! Как не крути, нужно реально смотреть на вещи: можно поздравить «Динамо» с чемпионством! И, наверное, Луческу все-таки внес свой вклад в динамовский футбол. Наверное, румынский специалист где-то поверил в молодежь. Если при Михайличенко молодежь только набирала обороты. Где-то были первые победы и поражения на серьезном уровне. А сейчас они себя уже достойно показали в этом сезоне и конкретно в этой игре с «Шахтером», - сказал Федецкий.