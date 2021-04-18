Сергей НАГОРНЯК: «Динамо не дало ничего сделать Шахтеру»

Специалист – о победе киевлян в украинском классико

  • 18.04.2021 10:12
  • 2333 просмотра
  • 5 комментариев
Сергей НАГОРНЯК: «Динамо не дало ничего сделать Шахтеру»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-17) Сергей Нагорняк прокомментировал победу «Динамо» над «Шахтером» (1:0) в матче 22-го тура УПЛ и отметил, что киевлян уже можно поздравлять с чемпионством.

«Можно ли поздравить «Динамо» с чемпионством? Естественно! Все по делу, все по игре. «Динамо» абсолютно заслуженно победило, не дало ничего сделать «Шахтеру». Киевляне нашли свой момент и забили мяч. Можно уже говорить, что «Динамо» абсолютно заслуженно стало чемпионом.

«Шахтер» - это команда, которая ставит задачи выигрывать все турниры. А в этом сезоне команда осталась без трофеев. Впервые за длительное время «горняки» остались без трофеев.

«Динамо» может оформить требл? Я думаю, все футболисты приложат максимум усилий для достижения этой цели. Не каждый день «Динамо» выигрывает чемпионат и не так часто появляется возможность выиграть все три трофея. Для молодых ребят киевской команды (Забарного, Сироты и других) да и вообще для «Динамо» в целом - это будет большим достижением. Да, в том году был выигран Кубок Украины, но сейчас «бело-синие» действительно близки к тому, чтобы оформить требл. Это огромное достижение для любой команды. «Динамо» постарается все сделать для достижения этой цели», - сказал Нагорняк.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    fedd1979
    online
      fedd1979, 18.04.2021 11:20
    -4
    Отакої... Все ж в "Шахтарі" ще й вчора грали легіонери, які можуть вирішувати найбільші завдання - Тете і Соломон у першу чергу. І очевидно, що це не рівня де Пені. А з доморощених талантів... Знаєте, якщо таким "талантом" вважати Бєсєдіна, то туди його в качель, як кажуть. Нинішні динамівські таланти не такі вже й таланти, щоб ними сильно хвастатись, особливо якщо вести мову про атакуючий потенціал. В "Шахтаря" й нині склад сильніший за динамівський. Хто вважає інакше, то хай уявить дві перемоги "Динамо" над "Реалом" восени чи 1/2 єврокубку влітку. Мені сумнівно, щоб на доморощених вихованцях "Динамо" далеко заїхало. Проблема тут в "Шахтарі" - що сталося з командою цього сезону???
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    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 10:53
    +2
    u6464u, 18.04.2021 10:24
    Дело в том, что Шахтёр и не пытался что то сделать, Шахтёр ни какой на данный момент.

    От, уже начались методички , что это шахтеертпросто не хотел , что чемпионат донный и мешает шахтеру , что лучше проиграть и играть как шахтёр ,чем выиграть и играть как Динамо .....
    ——
    Предвкушаю что все дети , минимум , с этой ахинеи ржать буду
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 10:38
    +3
    u6464u, 18.04.2021 10:24
    Дело в том, что Шахтёр и не пытался что то сделать, Шахтёр ни какой на данный момент.
    Шахтер не мог ничего сделать, потому что его выводили вперед более качественные легионеры. Но эта эпоха канула в Лету, а доморощенные игроки с академии всегда были слабее динамовских.
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 18.04.2021 10:24
    -3
    Дело в том, что Шахтёр и не пытался что то сделать, Шахтёр ни какой на данный момент.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 10:22
    +1
    и так будет всегда
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.04.2021 10:38
    +3
    u6464u, 18.04.2021 10:24
    Дело в том, что Шахтёр и не пытался что то сделать, Шахтёр ни какой на данный момент.
    Шахтер не мог ничего сделать, потому что его выводили вперед более качественные легионеры. Но эта эпоха канула в Лету, а доморощенные игроки с академии всегда были слабее динамовских.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 10:53
    +2
    u6464u, 18.04.2021 10:24
    Дело в том, что Шахтёр и не пытался что то сделать, Шахтёр ни какой на данный момент.

    От, уже начались методички , что это шахтеертпросто не хотел , что чемпионат донный и мешает шахтеру , что лучше проиграть и играть как шахтёр ,чем выиграть и играть как Динамо .....
    ——
    Предвкушаю что все дети , минимум , с этой ахинеи ржать буду
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 10:22
    +1
    и так будет всегда
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