Сергей НАГОРНЯК: «Динамо не дало ничего сделать Шахтеру»

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-17) Сергей Нагорняк прокомментировал победу «Динамо» над «Шахтером» (1:0) в матче 22-го тура УПЛ и отметил, что киевлян уже можно поздравлять с чемпионством.

«Можно ли поздравить «Динамо» с чемпионством? Естественно! Все по делу, все по игре. «Динамо» абсолютно заслуженно победило, не дало ничего сделать «Шахтеру». Киевляне нашли свой момент и забили мяч. Можно уже говорить, что «Динамо» абсолютно заслуженно стало чемпионом.

«Шахтер» - это команда, которая ставит задачи выигрывать все турниры. А в этом сезоне команда осталась без трофеев. Впервые за длительное время «горняки» остались без трофеев.

«Динамо» может оформить требл? Я думаю, все футболисты приложат максимум усилий для достижения этой цели. Не каждый день «Динамо» выигрывает чемпионат и не так часто появляется возможность выиграть все три трофея. Для молодых ребят киевской команды (Забарного, Сироты и других) да и вообще для «Динамо» в целом - это будет большим достижением. Да, в том году был выигран Кубок Украины, но сейчас «бело-синие» действительно близки к тому, чтобы оформить требл. Это огромное достижение для любой команды. «Динамо» постарается все сделать для достижения этой цели», - сказал Нагорняк.