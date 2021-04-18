Алексей БЕЛИК: «Тут надо было играть в Чапаева или в домино козла забить»

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Алексей Белик раскритиковал главного тренера «горняков» Луиша Каштру за интервью после матча 22-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:1).

«Мне так тяжело критиковать Каштру. Вот серьезно. Почему? Потому что ему начинаешь задавать вопросы про шахматную партию в футболе, а он сразу вдается в какую-то философию.

Ну какие шахматы? У вас игра за чемпионство. Тут надо играть в «Чапаева», а потом там уже и шахматы. Или в домино козла забить. Ёлки-палки!

А мы вышли играть в темпе 40-летних и 50-летних ребят. Какие шахматы? Я не увидел сегодня борьбы от «Шахтера». Ну когда матч «Шахтера» и «Динамо» заканчивался с четырьмя желтыми карточками?

У «Шахтера» всегда был кубковый характер. А потом уже шахматы и бразильская философия», - сказал Белик.