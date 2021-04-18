Алексей БЕЛИК: «Тут надо было играть в Чапаева или в домино козла забить»

Специалист раскритиковал Луиша Каштру

  • 18.04.2021 09:50
  • 3133 просмотра
  • 5 комментариев
Алексей БЕЛИК: «Тут надо было играть в Чапаева или в домино козла забить»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Алексей Белик раскритиковал главного тренера «горняков» Луиша Каштру за интервью после матча 22-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:1).

«Мне так тяжело критиковать Каштру. Вот серьезно. Почему? Потому что ему начинаешь задавать вопросы про шахматную партию в футболе, а он сразу вдается в какую-то философию.

Ну какие шахматы? У вас игра за чемпионство. Тут надо играть в «Чапаева», а потом там уже и шахматы. Или в домино козла забить. Ёлки-палки!

А мы вышли играть в темпе 40-летних и 50-летних ребят. Какие шахматы? Я не увидел сегодня борьбы от «Шахтера». Ну когда матч «Шахтера» и «Динамо» заканчивался с четырьмя желтыми карточками?

У «Шахтера» всегда был кубковый характер. А потом уже шахматы и бразильская философия», - сказал Белик.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 11:01
    0
    а Шахтёр сейчас в тех кондициях, чтобы "в чапаева"?
    и скорее всего "забить козла" превратилось бы в "забить крота"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2021 10:49
    +1
    Леха Белик Воробей Шевчук они конечно соперники но блин таких людей нет в Шахтере по характеру.
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 18.04.2021 10:34
    0
    Чел все правильно сказал, Шахтер еще до матча слил игру, бразильские посоны вышли без искы в глазах, вышли отбыть номер и уехать к своим телкам на новых мерседесах.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 10:21
    +2
    жду еще комменты не до экспердов---павлика морозова--йожиковича--мистера то таке--и витиных котов
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 10:07
    +3
    а на сколько лет надо отстранить за мат этого не до эксперда-бомжа---а мафия
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 10:07
    +3
    а на сколько лет надо отстранить за мат этого не до эксперда-бомжа---а мафия
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.04.2021 10:21
    +2
    жду еще комменты не до экспердов---павлика морозова--йожиковича--мистера то таке--и витиных котов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2021 10:49
    +1
    Леха Белик Воробей Шевчук они конечно соперники но блин таких людей нет в Шахтере по характеру.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.04.2021 11:01
    0
    а Шахтёр сейчас в тех кондициях, чтобы "в чапаева"?
    и скорее всего "забить козла" превратилось бы в "забить крота"
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 18.04.2021 10:34
    0
    Чел все правильно сказал, Шахтер еще до матча слил игру, бразильские посоны вышли без искы в глазах, вышли отбыть номер и уехать к своим телкам на новых мерседесах.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности