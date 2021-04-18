Сергей РЕБРОВ: «Я разочарован игрой»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал ничью с «Кишвардой» (0:0), которая не позволила его команде досрочно выиграть чемпионский титул.

«Мне очень жаль, что мы не смогли выиграть матч. Судя по нашей сегодняшней игре, мы не заслужили победы. Мы не могли действовать достаточно агрессивно, это проблема, я даже не знаю, что было бы, если бы у нас не было 13 очков в нашу пользу. Ребятам нужно помнить, каких успехов мы достигли ранее, что в этом сезоне мы были в групповом этапе Лиги чемпионов.

Игроков нужно спросить, хотят ли они закрыть сезон или уже думают о перерыве. То, что поле было недостаточно хорошим, тоже способствовало игре команды. Мы потеряли много мячей в первом тайме из-за этого, это предупреждало игроков быть осторожными, но я старался побудить их атаковать как можно больше. Также надо признать, что мы играли против компактного соперника. Сегодня мы хотели досрочно оформить чемпионский титул. Наше преимущество в 13 очков заслуженно, мы стараемся стать чемпионами как можно быстрее.

Я разочарован игрой, которую мы показали сегодня, иногда мы слишком много играли в обороне», - сказал Ребров.

Впрочем, уже сегодня команда Сергея Реброва может досрочно стать чемпионом. Это произойдет, если «Академия Пушкаша» не выиграет в своем матче.