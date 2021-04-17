Снова отложили праздник. Ференцварош Реброва сыграл вничью

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва вновь не сумел досрочно выиграть титул, сыграв вничью 0:0 в матче чемпионата Венгрии против «Кишварды».
Команда еще в прошлом туре могла стать чемпионом, однако и тогда потеряла два очка.
Правда, если в воскресенье «Академия Пушкаша» не выиграет в своем матче, то «Ференцварош» третий раз кряду станет чемпионом.
Чемпионат Венгрии. 29-й тур
Кишварда - Ференцварош 0:0
Александр Зубков провел на поле 75 минут.
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Источник — Sport.ua
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