Снова отложили праздник. Ференцварош Реброва сыграл вничью

Команда украинского наставника потеряла очки

  • 17.04.2021 23:10
  • 1478 просмотров
  • 1 комментарий
Снова отложили праздник. Ференцварош Реброва сыграл вничью
© fradi.hu

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва вновь не сумел досрочно выиграть титул, сыграв вничью 0:0 в матче чемпионата Венгрии против «Кишварды».

Команда еще в прошлом туре могла стать чемпионом, однако и тогда потеряла два очка.

Правда, если в воскресенье «Академия Пушкаша» не выиграет в своем матче, то «Ференцварош» третий раз кряду станет чемпионом.

Чемпионат Венгрии. 29-й тур

Кишварда - Ференцварош 0:0

Александр Зубков провел на поле 75 минут.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 17.04.2021 23:19
    +2
    Ребров як і Динамо свого чемпіонства вже нікому не віддасть.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.04.2021 23:19
    +2
    Ребров як і Динамо свого чемпіонства вже нікому не віддасть.
    Ссылка
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