Снова отложили праздник. Ференцварош Реброва сыграл вничью

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва вновь не сумел досрочно выиграть титул, сыграв вничью 0:0 в матче чемпионата Венгрии против «Кишварды».

Команда еще в прошлом туре могла стать чемпионом, однако и тогда потеряла два очка.

Правда, если в воскресенье «Академия Пушкаша» не выиграет в своем матче, то «Ференцварош» третий раз кряду станет чемпионом.

Чемпионат Венгрии. 29-й тур

Кишварда - Ференцварош 0:0

Александр Зубков провел на поле 75 минут.