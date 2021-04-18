Лионель МЕССИ: «Быть капитаном такого клуба – это особенное чувство»

Лионель Месси поделился впечатлениями от победы «Барселоны» в Кубке Испании.

«Быть капитаном такого клуба – это особенное чувство. Для меня это особенный трофей, ведь я его поднял в качестве капитана. Мы знали, что «Атлетик» играет именно так, по тактической схеме 4-4-2. У нас было терпение, мы владели мячом и искали свободные зоны. Мы много двигались в первом тайме, и во втором тайме реализовали свое преимущество.

Жаль, что мы не имеем возможности отпраздновать победу вместе с нашими болельщиками. Кубки всегда особенные, и болельщикам они очень нравятся. Нам было сложно стартовать в первой половине года, мы потеряли много очков. Потом мы стали более сильными и набрали хороший ход. Недавно, к сожалению, мы не смогли получить хороший результат в Эль-Класико».