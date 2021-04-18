Виталий МИКОЛЕНКО: «Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство»

Защитник «Динамо» прокомментировал победу над «Шахтером»

  • 18.04.2021 04:45
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство»
© ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал победу киевлян в матче против «Шахтера» (1:0).

- Не хотелось бы забегать вперед, но становиться чемпионами, победив главного конкурента в очном противостоянии, наверняка еще приятнее?
- Да, но нам нужна еще одна победа. Нужно выиграть хотя бы одну игру из четырех. Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство.

- «Динамо» выйдет на матч с «Ингульцом» с таким же настроем, как и на «Шахтер»?
- У нас впереди еще кубковая игра. Уже завтра будем готовиться к игре с «Агробизнесом», а дальше уже думать про «Ингулец». Будем выходить на игру с тем же настроем, ведь за победу над «Ингульцом» дадут такие же три очка, как и за сегодняшнюю.

- В раздевалке царит праздничное настроение. Не помешает ли оно подготовиться к игре в Тернополе?
- Мистер сказал нам, чтобы мы порадовались сегодня, а завтра уже начнем подготовку. Кубок – это тоже важный для нас трофей.

- В этом сезоне «Динамо» может оформить требл на внутренней арене…
- Постараемся воплотить в жизнь эту цель.

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Источник — ФК Динамо Киев

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