Виталий МИКОЛЕНКО: «Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство»

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко прокомментировал победу киевлян в матче против «Шахтера» (1:0).

- Не хотелось бы забегать вперед, но становиться чемпионами, победив главного конкурента в очном противостоянии, наверняка еще приятнее?

- Да, но нам нужна еще одна победа. Нужно выиграть хотя бы одну игру из четырех. Постараемся уже в следующем туре добыть чемпионство.

- «Динамо» выйдет на матч с «Ингульцом» с таким же настроем, как и на «Шахтер»?

- У нас впереди еще кубковая игра. Уже завтра будем готовиться к игре с «Агробизнесом», а дальше уже думать про «Ингулец». Будем выходить на игру с тем же настроем, ведь за победу над «Ингульцом» дадут такие же три очка, как и за сегодняшнюю.

- В раздевалке царит праздничное настроение. Не помешает ли оно подготовиться к игре в Тернополе?

- Мистер сказал нам, чтобы мы порадовались сегодня, а завтра уже начнем подготовку. Кубок – это тоже важный для нас трофей.

- В этом сезоне «Динамо» может оформить требл на внутренней арене…

- Постараемся воплотить в жизнь эту цель.